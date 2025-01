Asturias mantiene la tarifa plana del bus pese al recorte de ayudas estatales

El Gobierno regional asegura que mantendrá la tarjeta Conecta (el abono que permite trasladarse en autobús o tren por toda Asturias por 30 euros al mes como máximo) pese al fin de las ayudas estatales, tras el rechazo en el Congreso de los Diputados del decreto "omnibus" que incluía estas subvenciones y otras medidas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, y el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, insistieron en que la consignación presupuestaria está asegurada.

"Para el Gobierno de Asturias, el transporte público es un derecho y un servicio de primera, no un privilegio", dijo Calvo, quien reconoció que el Ejecutivo autonómico tendrá que "tomar medidas" para paliar "las dificultades que plantea el voto negativo del PP al decreto ómnibus".

Pero otra de las consecuencias para el transporte de ese voto negativo está, más allá de las ayudas estatales diversas, en el fin de la gratuidad de los viajes en tren en cercanías ferroviarias, una compensación que el Gobierno central estableció tras el "Fevemocho", el escándalo de los trenes cuyo diseño incumplía los criterios para su paso por túneles asturianos.

Calvo señaló que no se trata de que el Gobierno de España incumpla los "Acuerdos de la Castellana" (en los que se pactó la gratuidad para Asturias y Cantabria hasta la llegada de nuevos trenes en 2026 tras una encendida protesta de los gobiernos autonómicos) "sino de que no le han dejado cumplirlos".

No obstante, el impacto se atenuará ya que gran número de personas han adquirido sus abonos de cercanías con vigencia hasta el mes de abril, y esa bonificación se mantendrá para estos usuarios. "Trabajaremos intensamente con el Gobierno de España para buscar una solución de manera corresponsable", agregó Calvo.

Pese al fin de las ayudas estatales, la mayoría de las comunidades autónomas y consorcios metropolitanos de las grandes ciudades mantendrán, al menos de momento, los descuentos que venían aplicando al transporte público.

El Ejecutivo de Cantabria mantendrá también la bonificación del 20 % para el bus y espera que el Gobierno decida pronto mantener la gratuidad de los trenes de cercanías. Concretamente, el Gobierno cántabro ha exigido a Transportes que se mantenga esa gratuidad de las cercanías al entender que el compromiso con Asturias y Cantabria por el problema de los trenes "no tiene que entrar en ningún decreto".

El acuerdo establecía que el Ministerio debe "habilitar a través de los Presupuestos Generales del Estado sendas partidas económicas de aportación a la financiación del sistema de transporte público de Asturias y Cantabria, para aplicar las correspondientes bonificaciones y mejoras en la prestación del servicio".

El consejero de Fomento cántabro, Roberto Media, aseveró que ese acuerdo, que a su entender "no es negociable", no tiene que entrar en ningún decreto porque "es una cuestión que está firmada y debe cumplirse". "No lo vamos a permitir, no nos va temblar la mano; las cercanías en Cantabria hasta que haya nuevos trenes tienen que ser gratuitas", subrayó. El Consejero advirtió que el Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) "llegará incluso a los tribunales para defender los intereses de los cántabros", en el momento en el que un ciudadano solicite la gratuidad y no la obtenga.