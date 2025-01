La oposición alerta del parón en el turismo rural: "Perdemos fuelle"

Por Fitur desfilaron ayer, cuando se celebró el Día de Asturias, la mayor parte de los líderes de la oposición en el Parlamento regional, además del consejero Ovidio Zapico, de IU, socio de gobierno de los socialistas. Zapico abordó un asunto que causa rechazo entre los empresarios del ramo: la ecotasa. Zapico se felicitó de que este año sea el que el Gobierno regional (IU lo tiene pactado con el PSOE) defina la fórmula de aplicación de este recargo al turista destinado a financiar servicios en los concejos con alta afluencia turística y también para reducir el impacto ambiental. "Es una vieja aspiración por la que llevamos 20 años esperando, desde que se empezó a hablar de ello. Este 2025 se definirá. Como sabemos, será voluntaria para los municipios que quieran aplicarla", reseñó. También abordó el problema de los pisos turísticos, cuyo crecimiento ha sido muy destacado en la región (se contabilizan más de 6.000 en el Principado) en los últimos años. "No es ir por buen camino", opinó el Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, defensor de "otras tipologías de alojamiento con más arraigo social". Con todo, Zapico se felicitó de la "pujanza" del sector e indicó que cree que los retos deben ser que siga ese crecimiento de forma "sostenible, con empleo de calidad y cuidando el paisaje".

Las críticas a la gestión del Ejecutivo en materia turística llegaron de la oposición. El presidente del PP, Álvaro Queipo, mostró su preocupación por el turismo rural: "Desde 2018, hemos perdido fuelle, y no porque los profesionales no hagan una buena labor, sino porque el Gobierno regional no está poniendo sobre la mesa todas las medidas necesarias". Admite el dirigente popular el crecimiento del sector en Asturias, pero con pegas: "No al ritmo que deberíamos hacerlo, como el resto de España". Tuvo además un aplauso público para todos los alcaldes presentes en Fitur: "Han venido a hacer una labor de promoción que es digna de reconocimiento y para lo que llevan trabajando meses".

Carolina López, portavoz de Vox, tachó de "mitin" el discurso de Adrián Barbón y advirtió también del declive del turismo rural, "del que se ha olvidado". "Si hace 40 años fuimos pioneros, ahora es el momento de ser líderes", dijo. López reclamó un plan "para atraer el turista extranjero y desestacionalizar" el sector que permita "disfrutar del paraíso natural durante todas las épocas del año".