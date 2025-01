Adrián Barbón: "Cuanto más le den a Pedro, más resiste2

"Cuanto más le den, más resiste", dijo ayer Adrián Barbón acerca de Pedro Sánchez y los ataques del PP o el rechazo de los populares al real decreto que incluía medidas como al revalorización de las pensiones o la gratuidad de las cercanías ferroviarias.

Barbón insistió en Fitur en sus críticas a PP, Vox y Junts por votar en contra de un decreto que también incluía otros beneficios como ayudas para la industria electrointensiva o más fondos para las comunidades autónomas. Para Barbón, "hay otra forma de hacer oposición y de hacer política" porque "se puede hacer de muchas maneras sin necesidad de votar en contra" de medidas que benefician a millones de personas.

"No lo entiendo, me he leído todas y cada una de las cuestiones y sigo sin entender la polémica y por qué las derechas todas votan en contra", dijo Barbón, para quien "Junts es tan responsable como PP y Vox", aunque el PP tiene "un plus de responsabilidad porque se presupone que es un partido de Estado". Subrayó que "el Gobierno gobierna" y que en Asturias se puede constatar la colaboración del Ejecutivo central. "Conociendo como conozco al presidente Sánchez, cuanto más le den, más resiste", recalcó.