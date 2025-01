IU da por válido el acuerdo con el PSOE para explorar subidas de impuestos

Aunque el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, aseguró con rotundidad que no piensa subir impuestos ni crear nuevas figuras impositivas en esta legislatura, Izquierda Unida, socio del Ejecutivo se enroca. El portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, insistió ayer en que su formación considera "consolidado" el "acuerdo para profundizar en el modelo fiscal progresivo" del que informó este periódico. Para IU, el acuerdo está hecho, y la coalición únicamente da tiempo a los socialistas para que lo digieran.

Ese acuerdo nace como contraprestación a IU tras haber tenido la formación de izquierdas que votar a favor de una rebaja de Sucesiones por un error formal en el proyecto de ley del Presupuesto. Aquel voto supuso una severa sacudida interna en el grupo parlamentario y, como salida, PSOE e IU acordaron una proposición de ley conjunta en la que se abre el abanico de la "vía fiscal asturiana" para explorar nuevos tributos o subir algunos, como el referido a grandes establecimientos comerciales, según el relato de la coalición.

Vegas ha insistido en que las medidas pretenden, también, hacer frente a la proposición no de ley presentada por el PP para rebajar el impuesto de Sucesiones que se discutirá en el primer pleno parlamentario del año. Una propuesta, la del PP, que "solo responde a los intereses de las clases más acomodadas". "La gran mayoría social no obtendrá ningún beneficio y se verá perjudicada por la pérdida de recursos", añadió. El portavoz de Convocatoria no dudó en afirmar que hay "una ofensiva empresarial contra la vía impositiva".

El único margen que la coalición da al PSOE es el del tiempo para asumir el planteamiento y discutir sus detalles: "Podemos hablar de tiempos, de cómo debemos abordar cambios y su amplitud, pero lo que no vamos a tolerar es un cinturón empresarial que pretende constreñir al parlamento y determinar en solitario sus decisiones", dijo Vegas.

La referencia al cinturón empresarial obedece a la salida en tromba de los colectivos empresariales (FADE y las Cámaras) este jueves arremetiendo contra la posibilidad de que haya subidas impositivas y acusando al PSOE de incumplir su programa si las aceptaba. Tras esas críticas, Barbón negó cualquier medida que supusiese incrementar tributos. El Gobierno empleó la tarde de esa jornada en tratar de atemperar los ánimos entre el empresariado.

Convocatoria por Asturies-IU relaciona directamente esos movimientos empresariales con un "movimiento táctico del PP". "Como grupo no nos negamos a una interlocución democrática que incluya a toda la sociedad, pero lo que no vamos a aceptar es imposición de grupos particulares al parlamento de posiciones externas y ajenas a la acción política que la ciudadanía nos ha encomendado", concluyó.

El conflicto surgido por al trascender este acuerdo queda así encapsulado e IU se siente con la libertad de esgrimirlo cuando considere. El PSOE, por su parte, trata de pasar página tras la polémica. Aquí paz y después gloria, hasta la siguiente.

El PP reabrirá el debate fiscal

El Partido Popular reabrirá la batalla fiscal en el primer pleno ordinario del año, que se celebrará los días 4 y 5 de febrero. Los populares llevan en lectura única una proposición de ley que persigue modificar varios artículos fiscales asturianos.

El objetivo es "reformar el impuesto de Sucesiones y Donaciones para empresas individuales, negocios profesionales, participaciones en entidades y explotaciones agrarias". Se amplía la reducción de la base imponible por la adquisición "mortis causa" hasta el cuarto grado de consanguinidad, en especial para aquellos de tercera generación o posterior. La reducción sería más ambiciosa que la de otras comunidades del entorno asturiano, como Castilla y León. Aunque esta propuesta aprovecha el "error" de la ley presupuestaria que el PSOE ya trató de enmendar con el respaldo de IU y Foro, el PP va más allá en su petición de rebaja fiscal.

Suscríbete para seguir leyendo