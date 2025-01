Lo que piden los ganaderos para evitar sacrificar a sus vacas sanas por el brote de tuberculosis

Objetivo: sacrificar en el matadero el menor número posible de vacas sanas y, por ende, generar al ganadero el menor impacto en su economía y evitar al mismo tiempo daños a la imagen del sector. Las organizaciones agrarias Asaja y Coag han preparado conjuntamente un plan de acción para hacer frente al brote de tuberculosis detectado en Tineo y en otros concejos como Parres –también están en alerta algunos limítrofes con Cantabria–, que incluye como primera y principal medida restablecer en las ganaderías una segunda prueba –complementaria o comparada de tuberculosis bovina y aviar– en los animales que hayan dado positivo para evitar que vayan al matadero sanos.

Dicha prueba, destacó la líder de COAG, Mercedes Cruzado, se hizo siempre en Asturias "y sirvió para que la región acabase declarada zona libre de tuberculosis. Además, no pedimos nada que no se haga en otras regiones". Por su parte, Ramón Artime aseguró que la Consejería de Medio Rural tiene potestad para incluirla en el protocolo que se aplica frente a la tuberculosis –el más restrictivo en Tineo, dada la alta incidencia, que conlleva el sacrificio de todas las vacas que han tenido contacto con la positiva si éste caso se confirma a los 3 meses– y pidió que "no se pasen la pelota entre el Ministerio, la UE...". "El problema lo sufren los ganaderos, están en una situación de incertidumbre total", indicó. Ambos dirigentes hicieron un llamamiento, además, a dejar de lado "populismos", a trabajar con sensatez "para no alarmar y perjudicar al consumo" y advirtieron de que lo ocurre en Tineo también ha pasado y pasa en otros concejos.

En el plan de acción –que COAG y ASAJA han empezado a presentar a los grupos parlamentarios– figura que se fije un periodo de carencia e inmovilizado del ganado que haya dado o pueda dar positivo para evitar el contagio a otros animales libres hasta realizarles las prueba comparada, que se haría en unos 45 días; las reses que den positivos en la prueba simple y sin signos clínicos serán marcadas de seguimiento; si el porcentaje de cabezas afectadas es bajo frente al total de la ganadería se sustituirá el vaciado sanitario por la inmovilización; y en caso de sacrificio por positivo tras el cultivo, al resto se le hará otra prueba antes de matarlas.

ASAJA y COAG plantean, además, una serie de ayudas a los ganaderos que tengan que hacer el vacío sanitario, que se agilicen éstas y que haya compensaciones fiscales a los que tienen que afrontar un vacío sanitario. "Es algo que le llega por obligación, no pueden tratársele igual", recalca Artime.

Con todo, no está claro que el Principado se avenga a negociar, admiten ASAJA y COAG, de momento desmarcadas de la concentración que ha convocado Unión Rural Asturiana (Ura) para el próximo miércoles ante la Junta, durante la celebración de un pleno extraordinario forzado por PP y Vox para que el Gobierno regional dé cuentas de su gestión. El presidente Adrián Barbón ha avalado sin fisuras el proceder del consejero Marcelino Marcos –natural de Tineo, donde fue alcalde varios mandatos– y todo se equipo. "Lo está haciendo muy bien", dijo.

Asturias Ganadera acusa a Barbón de crear una "alarma social innecesaria"

El portavoz de Asturias Ganadera, Xuan Valladares, ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de cuestionar a la ganadería asturiana en Fitur al "generar una innecesaria alarma social". En Madrid, Barbón arropó al Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, muy cuestionado por el sector, advirtió de que el estricto protocolo que se aplica en Tineo por la alta incidencia de tuberculosis tiene como finalidad evitar que se expanda por el resto de Asturias. "El presidente alimentó demagógicamente la alarma social diciendo que puede llevarse por delante todo el sector ganadero asturiano y que pueda perjudicar incluso al consumidor", señala Valladares. Esto genera "miedo entre los consumidores para justificar que sigan matándose moscas a cañonazos en los protocolos".