Ver y dejarse ver por el Paraíso Natural: estos fueron los rostros conocidos que pasaron por el pabellón de Asturias en Fitur

Está a tiempo de rectificar la Reina Letizia, que dejó el miércoles a sus paisanos algo quejosos porque no se pasó por el pabellón de su tierra asturiana en la inauguración de Fitur. Al final va a ser la única que no lo haga, porque pocos se resisten a dejarse caer por el expositor, que conmemora los 40 años del popular logo del Paraíso Natural.

Los que no llegan a entrar, pasan cerca y echan un ojo refilón. Esto último fue lo que hizo Isabel Díaz Ayuso, quien no debía de estar invitada oficialmente o decidió no incluir el Paraíso Natural en su tour –no como Pedro Sánchez, con quien coincidió en elegir día de visita–, pero aún así pudo saludar a algún asturiano en los pasillos, como su compañero de filas en el PP, el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro. Ambos ya estuvieron juntos hace menos de dos semanas en Oviedo, con motivo de la cumbre popular.

"Redoblaremos esfuerzos en gastronomía", dice la viceconsejera Lara Martínez

Quien no necesita invitación para entrar en el pabellón asturiano es el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla. El de su comunidad cae cerca, pero además conocida es su amistad con Adrián Barbón. Así que el cántabro se escapó a tomarse un culín de sidra con el Presidente del Principado durante la mañana.

El Rincón Sidrero tiene gran éxito en Fitur y pocos se resisten a probar la bebida que escancian impecablemente Emilio Rubio y Alejandra Vanegas junto a otros tiradores expertos. El problema son las horas, ya que la agenda va apretada y los actos comienzan ya a las diez, horas poco propicias para bajarse un culín, incluso siquiera para mojarse los labios. Pero todo sea por la promoción y la celebración del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, algo en lo que se esfuerzan los dirigentes del Principado.

La promoción de la cocina asturiana recibirá una inversión de 1,7 millones de euros

Lo tiene claro Lara Martínez: "La sidra, junto con nuestros guisos tradicionales, quesos y mariscos, son símbolos de la excelencia culinaria asturiana. Este año, redoblaremos esfuerzos para que nuestra gastronomía sea aún más reconocida y valorada en todo el mundo". La Viceconsejera de Turismo anunció una inversión de 1,7 millones para esa tarea.

Lo tendrán fácil en eso de posicionar la cocina asturiana como referente internacional gracias a los Manzano y las tres estrellas Michelin logradas en Casa Marcial. Nacho Manzano estuvo por allí junto a otros cocineros como Pedro Morán y Amada González, y fue uno de los más solicitados para la foto. Entre ellos, el propio Barbón. Tres estrellas brillan mucho.

Suscríbete para seguir leyendo