Las múltiples posibilidades de la IA: seguir cada paso de Pelayo a golpe de clic

Imagínese poder conocer cada paso que dio el rey Pelayo allá por el año 730. Y hacerlo a golpe de clic, con el resultado en la mano en cuestión de segundos.

Pues eso será posible con la herramienta que ha desarrollado la startup asturiana de Pablo Viejo García: Bettermaps, especializada en la creación de mapas con inteligencia artificial (IA) desde 2021. El arquitecto ovetense presentará en el Mobile World Congress de Barcelona en marzo una plataforma que extrae informaciones históricas de libros y documentos y los plasma en un mapa. Se está probando con la Asociación de Amigos del Reino Astur con el objetivo de saber dónde estuvieron y qué hicieron todos los reyes asturianos: desde Pelayo a Fruela II. De momento, están utilizando la cartografía actual, pero el objetivo final es crear mapas históricos propios.

Las posibilidades, asegura Viejo, son infinitas. "Podemos saber que Alfonso II construyó esta capilla en este año y si en ese mismo momento y en ese mismo sitio coincidió con otros personajes históricos. Se puede hacer lo que quieras: con escritores, con militarse, con científicos... Con la IA se puede seguir la vida de Marie Curie", destaca. El ovetense, que trabajó durante 9 años en Singapur, explica que la intención es también comparar fuentes. "Nos permitirá saber que un libro dice esto sobre Alfonso II y esta otra cosa diferente. Ahora mismo eso es muy difícil de hacer, porque se tiene que realizar a mano y se tarda mucho tiempo".

Bettermaps también tiene en marcha otro proyecto de carácter histórico con LA NUEVA ESPAÑA. Consiste en la recuperación de documentos del pasado. "Hemos extraído artículos de 600 páginas del periódico de entre los años 1975 y 1982 con IA", comenta Viejo. El siguiente paso será que el proyecto escale y que todos los archivos históricos de Asturias (y de fuera de la región) usen la herramienta para extraer información casi al instante. En Bettermaps utilizan tres inteligencias artificiales a la vez. Es lo que llaman un modelo de "consenso": "Mandamos la misma información a las tres y comparamos que el resultado sea el mismo. Si coinciden, es que está bien"

Aunque es arquitecto (estudió en la Escuela Técnica Superior de la Universidad de La Coruña), a Pablo Viejo siempre le interesó el mundo de la programación. "Desde los 8 años, que tuve un ordenador", apostilla. En Singapur trabajó para EDF (Electricidad de Francia) como responsable del centro de investigación en materia de ciudades sostenibles. Hacía simulaciones en 3D para el gobierno del país asiático a 20 o 30 años vista. Después de crear otra startup (de nombre PTGEM) y justo antes de estallar el covid, Viejo y su familia decidieron hacer las maletas y regresar a casa, a Asturias. "Mi idea era volver a irme. Pero llegó la pandemia y no me quedó más remedio que quedarme. Y me dije: ‘a ver qué puedo hacer aquí’".

Potencial

Fue así cómo nació Bettermaps, con cuatro trabajadores en la actualidad. Pablo Viejo vio desde el principio el potencial que tenía la IA. "La gente me miraba mal cuando hablaba de ello, pero llegó ChatGPT y ya todo el mundo se dio cuenta. Lo que no pude prever es que todo iba a ir tan rápido. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados".

Pablo Viejo se pone las gafas del futuro. "Yo creo que uno de los impactos mayores que va a tener la IA es en la educación. Porque si puede hacer todo lo que nosotros tenemos que aprender, ¿qué espacio queda para los profesores? ¿Qué les van a enseñar a los niños? Tenemos que pensar que va a cambiar el mundo totalmente y lo que a corto plazo tendrá un impacto negativo a largo plazo será muy positivo". Eso sí, insiste en que los seres humanos necesitarán marcarse "un nuevo propósito en la vida".

Pablo Viejo está "contento" de su regreso a Asturias, aunque lamenta que en España ser autónomo es "complicado". "En este país no ayudamos a los empresarios. Se ven como enemigos, en vez de como creadores de riqueza", se queja. De Singapur, una isla pobre que acabó convirtiéndose en uno de los países más ricos del mundo, dice que España podría aprender muchas cosas. La principal: marcarse un rumbo claro. "Ellos tienen planes a 5, 10, 20 y 50 años. Tienen una visión muy a largo plazo y tienen una idea muy clara de a dónde quieren ir. Aquí nos falta eso. Y cuando tienes una región o una nación que no sabe a dónde va, la gente está menos motivada", concluye.