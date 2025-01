La FSA pide parar la "bochornosa" recogida de firmas

La particular guerra que tienen PSOE y PP desde que el miércoles pasado el Congreso de los Diputados rechazase la aprobación del decreto ómnibus en el que se incluían diversas medidas económicas sumó este domingo su quinto día. En esta ocasión fue el recientemente elegido secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Luis Ramón Fernández Huerga, el que hizo de azote de los populares, a los que pidió que "rectifiquen, que abandonen esa bochornosa recogida de firmas para que se trocee el decreto ómnibus y que expliciten y que digan cuáles son las partes que no les gustan".

En este sentido se refirió a la pretensión del PP –cuyo voto junto al de Vox y Junts tumbó el decreto– de que Pedro Sánchez presente por separado cada medida económica, para no tener que dar apoyo a todas en su conjunto, ya que con algunas no están de acuerdo. Una, por ejemplo, la devolución de un edificio que era propiedad del gobierno vasco al PNV y que fue ocupado por la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial en París. El dirigente de la FSA sostiene que ya estaba pactado con Mariano Rajoy y que, por tanto, "no parece razonable provocar este sufrimiento".

Ese "sufrimiento", en palabras de Huerga, consiste en el freno a revalorizar las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital, a mantener la gratuidad de las cercanías ferroviarias y a acabar con los descuentos del 80% de los peajes a las redes de transporte para la industria electrointensiva. El socialista repitió el impacto en el Principado de tales cuestiones, tal y como hizo un día antes el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y anteriormente el de Fomento, Alejandro Calvo, la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y también el propio presidente Adrián Barbón.

"Desde hace ya unos días seguimos sin saber todavía cuáles son las razones por las que, fundamentalmente el PP, digo fundamentalmente como partido de Estado aunque fueron algunos más, seguimos sin saber cuál es la razón de este rechazo al decreto", opina Huerga. "Lo que pedimos es una rectificación, pedimos que Álvaro Queipo atienda más a los asturianos que a sus intereses en el PP y que pida también a Feijóo y al PP en Madrid reflexión y que rectifique", añadió.