Los jueces de paz piden formación al recuperar sus competencias penales

Los juzgados de paz desaparecerán en tres meses, tal como se prevé en la ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, publicada el pasado 3 de enero en el BOPA, pero no así los jueces de paz, que no sólo recuperan sus competencias penales, perdidas en 2015 (los juicios de faltas), con lo que podrán juzgar ahora los delitos leves que determine la ley, sino que amplían sus competencias civiles, ya que conocerán expedientes de conciliación civil de hasta 10.000 euros (ahora el límite son 6.000 euros) e incrementan la cuantía de los asuntos civiles que podrán dirimir, que pasa de 90 a 150 euros. La nueva ley tiene sin embargo sus sombras, ya que retira a los jueces de paz sus competencias de registro civil, que tenían tradicionalmente, y ya no podrán certificar matrimonios civiles.

Los jueces de paz están aliviados, por un lado, como explica Manuel Ángel López, juez de paz de Castrillón. "Tal como iba la ley hace unos meses, se nos abocaba al cese masivo y al fin de la Justicia de paz", indica López. Presidente de la Asociación de Jueces de Paz de Asturias, López señala que han luchado en los últimos meses por su supervivencia, hablando incluso con el ministro Bolaños.

"Se nos dijo que era imposible, que el modelo transicionaría del siglo XIX al siglo XXI, según dijo la entonces ministra Pilar Llop. Al final se nos mantiene la jurisdicción, y se nos confiere la facultad de juzgar no solo las faltas que se nos quitaron en 2015, sino los delitos leves. Y también se nos amplían las competencias civiles, los actos de conciliación de cuantía hasta 10.000 euros y los juicios verbales civiles, que se elevan de 90 a 150 euros. Pues bienvenidos esos cambios", indicó López.

"Los juzgados de paz como tales desaparecen y se crean las oficinas municipales de justicia, en las que trabajará el juez de paz. Los ayuntamientos y la autonomía deben contribuir a su mantenimiento. Habrá sesenta oficinas municipales de justicia en Asturias. En los municipios de más de 7.000 habitantes, habrá personal funcionario de la administración de Justicia. En las de menos de 7.000 habitantes habrá agrupación de funcionarios, como ya ocurre ahora con Corvera e Illas", explica Manuel Ángel López. Otra competencia que mantienen, explica, es la recepción en las oficinas de justicia de las actas de votaciones en las jornadas electorales, para remitirlas posteriormente a la oficina electoral.

Pero también hay "sombras", en palabras del propio López. "La tradicional competencia del registro civil la perdemos. Es cierto que se nos fueron limitando las competencias desde la reforma de 2011. Solo nos quedaba la celebración de matrimonios. Con esta ley dejamos de tener esa competencia y se completa la desjudicialización de los registros civiles, de forma que solo podrán casar alcaldes o notarios", señala. "Muchos jueces de paz lo toman como una tragedia, porque era una competencia tradicional de siglos, desde que los jueces de paz se crearon por la Constitución de 1812", añade.

Formación

Quedan por otro lado muchos aspectos por definir, como indica Manuel Ángel López. "Está la formación. Desde que perdimos las competencias penales, los jueces de paz se desligaron de las cuestiones de jurisdicción. Algunos no saben lo que es un juicio penal, los que entraron desde 2015 no han celebrado ninguno. El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, fue el primero que nos llamó para felicitarnos. Es muy cercano a los jueces de paz y nos acompaña como parte del Poder Judicial que somos. El pasado jueves le trasladamos nuestra necesidad de coordinarnos en materia de formación", indica.

Los jueces de paz tendrán que juzgar delitos leves como injurias o amenazas. En el caso López, le bastará con desempolvar su archivo: "Entre 1998, año en el que empecé, y 2015, hice más de cien juicios de faltas. En breve nos volverán a mandar los juicios por delito leves". Pero de esta forma recuperarán su verdadera esencia: "El que es juez quiere ser juez y juzgar". No es poco reto para estos jueces legos que contribuyen a descargar de numerosos asuntos a los jueces profesionales.

