Pablo Sanz retrata a los "transparentes" de nuestra sociedad

"Transparentes" es el título del nuevo libro que acaba de llegar a las librerías firmado por Pablo Sanz, escritor madrileño afincado en Asturias desde. La editorial Pez de Plaza presenta un volumen con los 17 mejores relatos de la obra de este autor, profesor jubilado de Física y Química, que comenzó a publicar en 2000 y que desde entonces suma ya cuatro novelas, seis volúmenes de relatos y un poemario. "Transparentes" es un título transparente en tanto que sus personajes son víctimas vulnerables "de esa injusticia que nos pasa desapercibida pero que está por todos lados".

Pablo Sanz presentará su libro en el Club LA NUEVA ESPAÑA el próximo día 30, jueves, a las 19,30 horas. Será el momento para hablar de una colección de cuentos habitada por esos transparentes que viven el drama de la pobreza, la exclusión del emigrante, la prostitución o los malos tratos. Pero todo discurre bajo una cierta mirada poética, compasiva con este sufrimiento que la sociedad ya ha normalizado. "Hay una frase que me gusta mucho del escritor murciano Miguel Espinosa, que dice que la pluma describe lo que Dios no mira. Esa frase la he hecho mía muchas veces. Me parece que se ajusta mucho al modo que tengo de enfocar cuando se me cruza una historia que tengo que escribir. Y también hay otra frase de Clarice Lispector, que lo resume bien. Es cuando dice: siento en mí la inocencia y el silencio de los otros. En eso me veo reflejado".

Pablo Sanz logró en 2012 uno de sus objetivos vitales: venir a residir a Asturias, una región que conocía desde los 17 años. " Era mi ilusión y mi sueño", confiesa. Durante 12 años dirigió un instituto en Madrid, luego consiguió el traslado a Asturias. Sus últimos años de docencia los pasó en el instituto de Trubia.

Pablo Sanz con su último libro, la colección de cuentos "Trasparentes". / LNE

De su paso por la enseñanza no salió quemado. "Siempre adoré mi profesión. De hecho, sigo colaborando como voluntario echando una mano a compañeros que están en el Alfonso II". Cree en la educacón, " aunque no en las administraciones, ni en el servicio de inspección, ni en toda la burocracia que hay por ahí; tampoco creo mucho en algunos de mis compañeros que están anclados en las tarimas y en la tiza de Creta de hace mil años. Pero sí creo en que tenemos que ser el referente adulto para las nuevas generaciones. Los políticos deberían preocuparse: no se están dando cuenta del abismo que se está generando entre estas nuevas generaciones y las anteriores. Hoy aprenden sin referentes adultos. Cualquier cosa la aprenden por internet. Antes, si querías estudiar, aprender a tocar el piano, montar en bicicleta o hablar alemán hacía falta un adulto. Y ahora parece que el mundo de los adultos les sobra. Eso por un lado. Otra cosa que me preocupa es el hecho de que estas generaciones sean de consumidores que no han sido productores nunca".

Pablo Sanz sí tuvo un gran referente a la hora de adentrarse en el mundo de la literatura. Fue su padre, el abogado madrileño Pablo Sanz Guitián. Su madre era una amante de la poesía, el padre de las novelas rusas. Tanto que reunió una fabulosa colección con más de 2.000 volúmenes de autores rusos traducidos al español. Su pasión lectora llamó la atención de un periódico de tirada nacional, donde el escritor Vargas Llosa leyó su historia. Tanto le conmovió la vida de aquel madrileño que era un ferviente lector paseante –había leído gran parte de aquella biblioteca en las idas y venidas de cada al trabajo por el centro de Madrid– que el escritor peruano decidió terminar su discurso del premio "Cervantes" de 1994 con un elogio de aquel caballero andante que vivía feliz sumergido en la ficción.

Su hijo Pablo heredó el afán lector. Pero pasó a la acción escritora, aunque sin la profusión de páginas que ejercían los rusos. Le gusta ejercer de cuentista porque el género le obliga a un ejercicio de síntesis máxima y porque, además, suele concebir sus historias a partir de un final, implica a alcanzar "sin divagaciones" la desembocadura del punto final. Pablo Sanz sostiene que el cuento "tiene que ser redondo". Y tira de un grande de la literatura para definir el género: "Cortázar decía, con un símil del boxeo, que en las novelas se ganaba por puntos pero en los cuentos había que ganar por KO".