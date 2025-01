El Rector alerta de la “emergencia desenfrenada” de universidades privadas y defiende a las públicas como principales fuentes de conocimiento

La universidad pública es la principal factoría de conocimiento y una garantía para alcanzar el saber de la más alta calidad. Ese es el alegato que ha lanzado el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, en la celebración del acto académico de Santo Tomás de Aquino, que ha tenido lugar esta mañana en la Biblioteca del Edificio Histórico. Durante la ceremonia se ha hecho entrega de los premios extraordinarios de doctorado a los estudiantes que presentaron su tesis durante el curso 2022-2023, más de medio centenar de investigadores a los que ha felicitado por ser “los más destacados ente los excelentes”.

Ante los doctores premiados, el rector ha recordado que las universidades públicas deben “responder a la doble exigencia de la investigación y la enseñanza”, citando al sociólogo e historiador alemán Max Weber, quien ha guiado su discurso. “En estos tiempos que se jalea, no sin cierta frivolidad, la emergencia desenfrenada de universidades nacidas de la legítima, desde luego, iniciativa empresarial privada; permítanme que les diga que estas se presentarán como muy modernas y audaces, plegadas a las necesidades del entorno y desbordantes de novedades. Pero les aseguro que universidades como la de Asturias seguirán siendo las que aporten conocimiento de vanguardia y alto valor”, ha defendido Villaverde.

El rector ha sostenido en su alocución que serán las universidades públicas las que “seguirán asegurando que el conocimiento es de todos y para todos; que el saber y la formación no solo es patrimonio de quien se lo pueda costear, sino justamente de los que no lo pueden hacer, y quienes garanticen que la comunidad del saber se nutre de doctoras y doctores acreditados y consagrados al servicio público”.

La Escuela de Doctorado, este año

Durante el pasado 2024, alcanzaron el grado de doctores 242 personas tras superar el “rito iniciático” que supone la lectura de sus tesis, un punto de partida para quienes deciden tomar el camino de la ciencia y la investigación. En este sentido, Ignacio Villaverde se ha comprometido a poner en marcha este mismo año la Escuela de Doctorado de la Universidad de Oviedo, una herramienta más “para tratar de mitigar el ineludible azar que gobierna las carreras académicas en sus etapas iniciales”. La estrategia de la institución académica asturiana pasa, además, por impulsar la oferta de contratos predoctorales y postdoctorales con fondos propios y de forma complementaria a los programas autonómicos y nacionales. “Trataremos por todos los medios que las incertidumbres por las que habéis pasado y estáis pasando sean las menores posibles”, ha manifestado el rector.

En este sentido, Villaverde ha animado a los doctores presentes a no cejar en su empeño de dedicarse a la ciencia y a la educación sin perder la vocación: “Sen pasión por esta profesión, dedicarse á Universidá ou á investigación non ten sentido. Nengún sentido. Por eso, a profesión científica universitaria non pode ser un traballo sen máis. Esta é a vocación máis guapa del mundo, porque femos lo que nos apasiona”. La ciencia, ha continuado en su alocución, es siempre progreso y cada una de las tesis doctorales “contribuyen a que este mundo sea mejor”.

El éxito del retorno de talento

La conferencia del acto académico de Santo Tomás de Aquino ha sido impartida por Noemí Pinilla Alonso, investigadora del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), de la Universidad de Oviedo. El rector ha agradecido su regreso a la institución académica asturiana, un acto de generosidad que “nos honra y nos prestigia”. “Cuando una investigadora de su prestigio elige nuestra universidad para retornar e iniciar una nueva aventura científica le está diciendo a la sociedad asturiana que la Universidad de Oviedo es una de las grandes instituciones académicas del mundo”, ha aplaudido Villaverde, quien se ha dirigido a la conferenciante para asegurar que “juntos haremos grandes cosas”.

Precisamente en ese regreso ha centrado parte de su intervención Noemí Pinilla Alonso. Bajo el título "Hace frío ahí fuera: un viaje de ida y vuelta", la investigadora del ICTEA ha desgranado el comportamiento de los cometas en paralelo con el de los propios científicos. “Los cometas son pequeños cuerpos helados que tienen su origen en las zonas alejadas y frías del sistema solar. Estos nómadas, cada cierto tiempo, se acercan al sistema solar interior y realizan un pasaje alrededor del Sol, durante el cual experimentan grandes aumentos de brillo y desarrollan colas y comas, de las cuales heredan el nombre. Tras este pasaje, los cometas regresan al lugar del que partieron, pero no salen indemnes de ese paseo”, ha resumido Pinilla sobre los viajes de ida y vuelta de los cometas en el sistema solar.

Y como los cometas, ha celebrado, los científicos “también viajamos y, en ocasiones, experimentamos las bajas temperaturas figuradas de estar lejos del hogar, ese lugar al que, a veces, creemos que pertenecemos. En nuestro viaje, con un poco de suerte y mucho trabajo, podemos experimentar épocas de brillantez y, en algunos casos, abusando de la suerte, incluso alcanzar el éxito máximo que supone regresar”.