El Rector reclama "protección" para la Universidad ante las ofertas privadas

El Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, emplazó ayer a "cierto entorno social y socioeconómico" de Asturias a que proteja y ensalce el papel que desarrolla la Universidad de Oviedo ante la llegada de titulaciones universitarias privadas a la región. "Vivimos con preocupación no tanto ese desembarco como una especie de algarabía generalizada con la llegada de las universidades privadas; parece que llega la panacea y que Asturias va a ser otra cosa", declaró Villaverde a los medios de comunicación minutos antes del acto académico de Santo Tomás de Aquino, que tuvo como escenario la Biblioteca del Edificio Histórico.

Dado que el primer grado privado que llegará a Asturias es el de Enfermería, Villaverde subrayó que la Consejería de Salud del Principado ha asumido el "compromiso" de que "hay una línea roja". ¿Cuál? Que "los hospitales públicos, y los universitarios en particular, son para la universidad pública que hay en Asturias, que es la Universidad de Oviedo, donde nuestros estudiantes tienen que hacer sus prácticas y sus rotatorios".

Ante este nuevo panorama, el Rector admitió que la iniciativa de las universidades privadas constituye "una actividad empresarial tan legítima como otra cualquiera". Sin embargo, matizó, "me preocupa el que no escucho los mensajes que me gustaría escuchar de orgullo y de protección hacia la universidad pública asturiana". A juicio de Villaverde, "da la impresión de que nosotros estamos amortizados y de que la solución a la vida universitaria asturiana son universidades privadas que cuestan un dinero".

El Rector prosiguió su argumentación: "Habrá que recordar que mientras la universidad pública cumple su servicio público, y además lo hace para garantizar que todo el mundo pueda acceder a estudios universitarios, una universidad privada es una universidad de pago". En las instituciones académicas privadas, argumentó Ignacio Villaverde, "hay que pagar mucho dinero para obtener un título, y además son universidades que no desarrollan actividad investigadora; son universidades que nunca celebrarán un acto con gente tan brillante como la que hoy recibe su premio en la Universidad de Oviedo".

Villaverde precisó que, cuando reclama apoyos públicos, no se refiere al Gobierno regional, dado que éste "cumple con su misión, y en eso la Universidad de Oviedo siempre se ha sentido muy respaldada por la Consejería y por el Ejecutivo regional".

Villaverde destacó que desde su llegada al Rectorado, en 2021, se ha reducido en cuatro puntos porcentuales la tasa de abandono de de los estudios en la Universidad de Oviedo. No obstante, "seguimos teniendo una tasa altísima, la segunda más alta de España junto con las Islas Baleares, con lo que la mejora no es consuelo, sino que tenemos que seguir trabajando". El equipo rectoral ha encomendado a "un equipo fantástico" de profesores del Departamento y la Facultad de Psicología, liderados por Ana Bernardo y José Carlos Núñez, un estudio sobre las causas del abandono en el ámbito universitario "que les llevará a sugerirnos medidas para tratar de corregirlo".

