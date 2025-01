El consejero, sobre el brote de tuberculosis bovina en Tineo: "Un gobierno responsable no puede mirar para otro lado ante el riesgo"

“Un gobierno responsable no puede mirar para otro lado. Un gobierno responsable debe defender al sector ante el riesgo de perjuicios económicos. Un gobierno responsable no puede mirar para otro lado en un asunto que tiene riesgos”. Contundente quiso mostrarse este miércoles por la mañana Marcelino Marcos Líndez en su intervención en el Pleno que se celebra para dar cuenta de su gestión en el brote de tuberculosis de Tineo. “He tratado de informar de la forma más clara”, sostuvo el Consejero de Medio Rural al término de una intervención que ha sido seguida desde la tribuna por una treintena de ganaderos, en su mayoría de Tineo, acompañados por la alcaldesa, Montse Álvarez. El Pleno ha sido forzado por PP y Vox, que pretendían que fuera el presidente, Adrián Barbón, quien diera cuenta. Pero éste, no obligado a ello, ha delegado den Marcos Líndez.

El consejero se empleó a fondo para justificar la decisión de su departamento de suspender el protocolo de flexibilización en el concejo en diciembre -lo que ha provocado gran revuelo y críticas- ante el aumento de casos con el fin de frenar un brote que, advirtió, amenaza el estatus de zona libre de la enfermedad logrado en Asturias en 2021.

Se plantó Marcos en la Junta armado con datos para avalar las medidas adoptadas en un municipio del que fue alcalde durante nueve años. Según explicó, desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024 se han notificado 34 focos en Asturias, de los que 14 fueron en Tineo y 4 en Parres, otro concejo que ha sufrido con virulencia el azote de la enfermedad. “Solo Pravia y Cangas del Narcea no han sufrido focos en tres años”, reseñó.

Más datos: en 2024, de los 14 focos detectados, 5 fueron en Tineo y 3 en Parres; el número de explotaciones positivas en la prueba de tuberculina en toda la región el año pasado fueron 252, 54 en el concejo; los animales reaccionantes llegaron a 404, 86 en Tineo; las explotaciones con cultivo positivo fueron 15, de las que 5 en el concejo occidental; y los animales positivos a cultivo fueron 21, en el municipio, 8.

Ante esto, Marcelino Marcos advirtió: “La prevalencia bovina en el Principado en 2024 fue de 0,09%, lo que determina que la situación es crítica”.

Además, defendió la prueba de la tuberculina simple como la más indicada. La comparada (entre bovina y aviar) ha sido reclamada por las organizaciones agrarias Asaja y Coag como una fórmula para agilizar los diagnósticos, hacer cribas de antemano y evitar que vayan vacas sanas al matadero. “Es una prueba indicada cuando se cree que no hay tuberculosis en una explotación o zona y que las reacciones podrían producirse por infecciones cruzadas con otras bacterias”, explicó. “No es indicada cuando se sospecha que en una explotación o zona hay tuberculosis por la aparición de casos confirmados, ya que es una técnica menos sensible que tiene el peligro de dejar falsos negativos en el rebaño”.