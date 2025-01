La irrupción de la IA china DeepSeek: los expertos asturianos piden prudencia ante el salto tecnológico

El desembarco de un nuevo modelo de inteligencia artificial salido de China, DeepSeek, acaba de hacer tambalear todo este sector tecnológico, hasta ahora dominado por Estados Unidos. Los expertos son prudentes a la hora de valorar las implicaciones del nuevo modelo de IA, que se anuncia como más barato, más económico y de código abierto, es decir, con un funcionamiento a la vista que puede ser copiado, estudiado y mejorado por cualquiera. Aunque llaman la atención sobre el ejemplo que supone para que otros territorios, como el comunitario, tomen nota y aprovechen la velocidad de desarrollo de esta tecnología, previenen también sobre los intereses que un gobierno como el chino podría tener detrás de este lanzamiento mundial.

Pablo González, profesor en el área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Oviedo, resume las novedades que llegan desde China con este nuevo modelo: "Lo principal es que es tan potente como los que había ya en el mercado y su coste es mucho menor, tanto en el entrenamiento realizado como en su posterior ejecución, en la web o en otras aplicaciones". Ese coste es el resultado del consumo energético necesario para las operaciones de cálculo que están detrás de esta tecnología, y DeepSeek ha logrado ser más eficiente, gatar menos. "En teoría", previene Fernando Broncano, catedrático de lógica de la Carlos III y especialista desde hace años en IA. "Se supone que China, con chips de menos calidad y menos trabajo ha conseguido lo mismo que OpenAI y otras con muchos millones de dólares más. Han dicho que es más rápido porque los ‘transformers’ (redes neuronales) generales que utilizan apelan a expertos en determinadas materias y así resuelven más rápido. Esto parece un avance, pero se necesita tiempo para evaluar una inteligencia de este tipo y saber cuánto hay de propaganda", explica.

Respecto al uso de código abierto, Pablo Gonzaléz recuerda que otros abrieron antes este campo, como Meta con sus modelos de IA Llama1,2 y 3. "Lo interesante es que no solo publicaron el modelo, sino las instrucciones de cómo lo entrenaron; son detalles técnicos importantes, un avance científico". Porque, recalca, no es una novedad en el sector que los chinos tuvieran muy buena ciencia. "Hay mucha inversión y gente muy buena, era cuestión de tiempo que pasara algo así".

Coincide con él el médico asturiano y catedrático de Inteligencia Artificial de la Politécnica de Madrid Víctor Maojo: "Llevan muchos años, con artículos de gran calidad; han mandado a sus estudiantes por todo el mundo y dentro de poco tiempo su nivel de desarrollo en esta materia podría ser comparable al de Estados Unidos". Aclara Maojo que el código abierto tiene sus cosas buenas y malas. "Muchos desarrolladores podrán trabajar con él y generar aplicaciones, pero es también un caballo de Troya que se mete en las máquinas de todos. No quiero decir literalmente que sea un virus, sino que ponen a mucha gente a trabajar para ellos, y yo no me fío del gobierno chino. Hay que tener cuidado con los malos, como ya he escrito".

González profundiza en el modelo de código abierto y los precios rebajados que ofrece DeepSeek. "Es cierto que la gente se lo puede descargar y ejecutar, pero la gente no suele tener una máquina para hacer funcionar una IA. Por eso también te dan la opción de pagar por su uso, a un precio mucho más bajo que el de OpenAI. Además, con el código abierto consiguen que mejore y se avance más rápido. Es una estrategia muy distinta a la de sus competidores, pero es lógico que cuando no eres el primero y no vas por delante hagas este tipo de movimientos para posicionarte·.

Fernando Broncano ve también la parte llena y la vacía del vaso que pone DeepSeek encima de la mesa. La velocidad y la rebaja del coste que trae el nuevo modelo, explica, "abre la posibilidad a que otros estados puedan construir rápidamente sus propios modelos lingüísticos, y eso es una buena noticia". "Lo interesante no son los chats, que son pura propaganda para que la gente se divierta, sino poder desarrollar programas adecuados para materias concretas, una soberanía tecnológica que un macroestado como la UE podría aplicar al ámbito sanitario, científico o a la administración sin pagar la cuota de entregar los datos a grandes plataformas".

Salto cuantitativo en esta penúltima revolución tecnológica, todos coinciden en que a la IA le queda todavía margen de mejora. "No solo estamos entrenando a las IAs en cosas buenas, también en aumentar el caos, y a medida que se hacen más grandes la fiabilidad es relativa. En los mejores casos estos modelos tienen un 80% de eficacia, un porcentaje que no admitiríamos en un médico o si cogemos un avión”, concluye Broncano.

