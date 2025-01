Barbón se autoevalúa en 2024: sus 25 promesas, las 17 ya ejecutadas y la única que considera que está pendiente

El presidente del Principado, Adrián Barbón, hizo este jueves un balance más que positivo de la ejecución de los 25 compromisos que había adquirido para 2024, teniendo en cuenta que considera cumplidas íntegramente 17 medidas, "la mayoría", y siete se encuentran en desarrollo. Tan solo una está pendiente: la aprobación del Plan Especial de Reforma de la antigua ciudad de vacaciones de Perlora, en Carreño. El documento es imprescindible para la revitalización del espacio y, por ello, el líder del Ejecutivo destacó la necesidad de "dar una marcha más para cumplir con ello".

Barbón aseguró que no era su intención "hacer autobombo" y, por tanto, centró su intervención en aquellos compromisos que todavía están en desarrollo. El primero de ellos, la puesta en marcha de la red de Les Esculines. En enero del año pasado, el presidente había anunciado que durante el 2024 empezarían a funcionar las primeras 31 escuelas infantiles autonómicas de 0 a 3 años. Si bien es cierto que el Gobierno del Principado ha implantado la gratuidad en toda la red, "no hemos llegado al número que habíamos esperado". Hasta el momento, la Consejería de Educación ha inaugurado las once primeras edificaciones, que suman un total de 130 matrículas. "Es verdad que esto ya se complementa con la nueva ley de escuelinas que permite la integración de las escuelas municipales, una demanda histórica de los alcaldes" de la región, señaló.

Siguiendo con materia educativa, Barbón anunció su intención de poner en marcha el próximo curso las primeras becas salario para alumnado universitario con escasos recursos. Las bases ya están publicadas. Por otra parte, lograron inaugurar el instituto de La Florida, en Oviedo, y la ampliación del Rey Pelayo, en Cangas de Onís.

En Sanidad, el Ejecutivo regional logró a lo largo del año pasado mejorar la atención a la salud con la activación en mayo de un plan estructural de listas de espera, dotado con 60 millones, la reducción de las listas de espera y el refuerzo de la red de atención primaria con la incorporación de 107 médicos de familia y once pediatras. Además, el programa de salud bucodental se amplió hasta los 16 años. Pero donde aún tienen materias pendientes es en lo que se refiere a la renovación de infraestructuras sanitarias. En concreto, el inicio de las obras de los consultorios de Tubongu y Vega-La Camocha para los que el Consejo de Gobierno autorizó el mes pasado un gasto de 620.000.

Se detuvo Barbón en su intervención en otro punto pendiente y que ha causado una gran polémica en las últimas semanas, la ampliación de Cabueñes. En los compromisos para 2024, el presidente del Principado había anunciado la continuación de las obras de la institución gijonesa, pero hace una semana saltó la decisión del Gobierno de rescindir el contrato con la empresa adjudicataria. En este sentido, quiso reafirmar que negociaron "hasta la extenuación" para intentar que la rescisión contractual fuera "el último de los escenarios", pero los sobre costes eran "realmente inasumibles". "No quedó más remedio para cumplir los objetivos que nos marcamos con Gijón que rescindir el contrato y volver a licitarlo con la mejora del proyecto para que sea un hospital de última generación", aseguró.

El estado de los compromisos del Principado para 2024, según Barbón Impulso demográfico... HECHO Les Escuelines... EN DESARROLLO Mejor atención a la salud... HECHO Renovación de infraestructuras sanitarias... EN DESARROLLO Estreno de equipamientos educativos... HECHO Acceso a la universidad para todas las familias... EN DESARROLLO Más vivienda para jóvenes... HECHO Recursos contra la soledad no deseada... EN DESARROLLO Pioneros en la lucha contra la ELA... HECHO Agilidad administrativa... HECHO Apoyo a la inversión y la actividad empresarial... HECHO Cuidado del medio ambiente... HECHO Economía verde con transición justa... HECHO A la vanguardia en ciencia e innovación... HECHO Movilidad sostenible... EN DESARROLLO Polo logístico del Cantábrico... HECHO Turismo: nuevo récord y desestacionalización... EN DESARROLLO Cuarenta millones para dinamizar el medio rural... HECHO Atención a los daños de la fauna salvaje... HECHO Nueva etapa para Perlora... PENDIENTE Fuerza para el deporte... EN DESARROLLO Renovación de equipamientos judiciales... HECHO Siempre a favor de la igualdad... HECHO Refuerzos contra los incendios forestales... HECHO Protección del Patrimonio Cultural... HECHO

Pendiente está también, aunque ya en fase preliminar de trabajo, la estrategia autonómica para afrontar el problema de la soledad no deseada. Por el contrario, el Gobierno sí ha concedido cuatro millones a los ayuntamientos para destinarlos específicamente a paliar este problema creciente.

En lo que respecta a la movilidad sostenible, la tarjeta Conecta, "está batiendo todos los récords" y cuenta actualmente con más de 276.000 asturianos beneficiados, pero quedan por integrar "determinadas cuestiones relativas a otros usos". En materia de turismo, por su parte, el Ejecutivo regional está muy cerca de cumplir sus objetivos. El enero del año pasado Barbón se comprometió a superar los 700.000 visitantes extranjeros y hasta noviembre se habían sumado 627.103, que generaron más de 1,3 millones de estancias. "Parece que el incumplimiento es por muy poco, pero podemos decir que se ha cumplido parcialmente y, sobre todo, estamos avanzando no solo hasta la desestacionalización, que es clave, sino en la atracción del turismo extranjero", destacó.

El último compromiso en cumplimiento, es decir, que todavía está en desarrollo, es el que tiene que ver con el refuerzo del deporte. Barbón afirmó que se han cumplido la mayoría de las medidas, como el incremento de las ayudas a los clubs y las federaciones (ambas partidas con un presupuesto de un millón de euros), pero a día de hoy todavía no han continuado con el plan del desarrollo de Valgrande-Pajares, "a pesar de las inversiones importantes que hemos hecho".

Por otra parte, entre los compromisos adquiridos y cumplidos en su totalidad, que el presidente del Principado no entró a analizar, destaca la ampliación del presupuesto hasta los 48 millones para atender las solicitudes recibidas en las primeras convocatorias para grandes empresas del Fondo de Transición Justa; la presentación, con el año llegando a su fin, de la Incubadora de Alta Tecnología en Ciencias de la Vida, ubicada en el Vivarium de Oviedo; el inicio de la comercialización de las parcelas de la fase 1 de la Zalia. Además, según indican desde el Gobierno, "las fases 2 y 3 están disponibles ante cualquier oportunidad de inversión que requiera de suelo industrial en Asturias"; y la Consejería de Medio Rural y Política Agraria abonó 69,1 millones en concepto de anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), es decir, un 5% más que el año anterior. Otra medida, el Palacio de Justicia de Langreo está en funcionamiento desde noviembre.