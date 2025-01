Los bosques precisan una repoblación urgente, advierten los maderistas

Los bosques asturianos precisan, según señala Borja García, presidente de Asmadera (Asociación Asturiana de empresarios forestales, de la madera y el mueble), una "repoblación urgente". Y también, medidas para combatir con eficacia las enfermedades que dañan a pinos y castaños. "El problema que estamos teniendo es que no se están repoblando los montes que se cortan, vamos a llegar a un punto, en cinco o diez años, en el que tendremos escasez de árboles, sobre todo, de pinos", indica. "Además, están siendo afectados por enfermedades como la banda marrón o la banda roja. También tenemos problemas con otra enfermedad reciente que está afectando al castaño, el chancro, por lo que estamos teniendo cada vez madera de menos calidad", añade.

El representante de los maderistas asturianos pide al Principado menos burocracia, más rapidez en las actuaciones y una línea de ayudas eficientes para que los propietarios puedan afrontar todos los gastos que ello supone. "En los montes gestionados por las administraciones tendría que haber repoblaciones que no se están haciendo al mismo nivel que las cortas", relata. "No se repuebla y hay enfermedades que no se atajan . Aún si empezamos ya a repoblar, ya empezamos tarde. Le pedimos al Principado que tome medidas ya", prosigue.

Señala este profesional que lo que más se corta es eucalipto, sobre todo, en el caso de propietarios privados. "Estamos pendientes de sustituir en algunas zonas el ‘eucaliptus globulus’ por el ‘eucaliptus nitens’, porque hay áreas en que el suelo no permite al ‘glóbulus’", razona. "Esto estaba pendiente de modificarse en el plan forestal, pero tampoco acaban de aprobarlo, ni en la legislatura anterior, ni en esta, y lo necesitamos con urgencia", añade. Estos temas y otros serán abordados hoy en Oviedo en el I Encuentro de Asociaciones de Empresarios Forestales con participación de representantes de asociaciones forestales de Lugo, Cantabria, País Vasco y Navarra, además de los miembros Asmadera, organizadora del encuentro.

