Javier Fernández, expresidente de Asturias: "Me inquieta oír que España es una realidad plurinacional"

"Me preocupa escuchar o leer que España es una realidad plurinacional. Los estados plurinacionales son un fenómeno centroeuropeo y en todo caso fracasaron", aseguró en la tarde de ayer el expresidente regional Javier Fernández, tras recibir, junto al exvicepresidente regional Ramón García Cañal, la insignia de oro de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, un acto que atrajo al salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a los juristas y representantes de academias de la región. El presidente de la Real Academia, Leopoldo Tolivar Alas, justificó la concesión de las insignias de oro a Fernández y Cañal por su contribución a las academias. Tolivar comenzó por explicar que "el Estado de las Autonomías dejó en tierra de nadie a las Academias, abocadas "a la muerte por inanición". Luego, "se vislumbró la posibilidad de aprobar una ley autonómica, pionera en España, con base en la extensa competencia cultural del Estatuto". Gracias "a la sensibilidad y eficacia" del entonces vicepresidente Ramón García Cañal, se creó una comisión que dio lugar a la ley autonómica, aprobada por unanimidad en un momento en que el PP estaba en minoría. Luego, en 2015, el entonces presidente socialista Javier Fernández incluiría en los presupuestos una partida para las academias.

Por la izquierda, Isidro Fernández Rozada, Begoña Sesma y Álvaro Queipo. / IRMA COLLÍN

Cañal pide "colaboración"

Ramón García Cañal, histórico del PP, contó cómo el académico Javier Junceda le comunicó la concesión de la insignia de oro y cómo tuvo que recordarle el motivo, aquella ley aprobada hace 27 años –que ya tenía olvidada–, con la que se pretendía "dar una garantía de continuidad a las academias y ver si podían colaborar con las diferentes administraciones públicas con desarrollos en el área de sus competencias". "Sospecho que estas colaboraciones podrían ser mucho más extensas de las que han sido hasta ahora", añadió Cañal. El exdiputado agradeció la distinción y deseó que "las academias sigan colaborando y fomentando la cultura, la investigación y el apoyo a las diferentes administraciones".

Javier Fernández, tras agradecer la insignia de oro, quiso hacer una reflexión "sobre la relación entre política y derecho", centrándose en cuestiones "que tienen que ver con la planta territorial del Estado, algo en lo que he prestado siempre mucha atención, porque considero que está entre las causas profundas, y la más profunda, en este tenso mar de fondo español". Fernández resaltó que la realidad española sintoniza con el marco constitucional y con la Constitución vigente. "Me preocupa escuchar o leer cada día de manera cada vez más asidua, más normalizada, que España es una realidad multitudinacional tan manifiesta y palmaria" que sólo no pueden verlo "los más contumaces portavoces del ultramontano nacionalismo español". Hasta el punto de que "algún politólogo sostiene que la mayoría que apoya al Gobierno no debería llamarse progresista y propone que se la denomine como multinacional".

Repasó los hitos que han llevado a esta situación: el reconocimiento de las nacionalidades en la Constitución, la declaración de Barcelona de 1998 en la que el País Vasco, Cataluña y Galicia exigían el reconocimiento del Estado plurinacional, el plan Ibarretxe de 2001 que planteaba un Estado plurinacional y asimétrico o la sentencia del Estatuto catalán, que negaba la nación catalana y fue origen del estallido de 2017 que extendió por doquier "una sensación de fragilidad sistémica del sistema".

Miguel Herrero de Miñón

Entre los defensores de esa plurinacionalidad citó a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Para este jurista y político español, Cataluña, Galicia y el País Vasco, serían "fragmentos de Estado, cuerpos nacionales que no pueden dilurise en el Estado". Herrero, continuó Fernández, entronca esa plurinacionalidad con la España de los Austrias y Austria-Hungría, extendida a otras naciones como Checoeslovaquia, Yugoslavia y la Unión Soviética. Se trata de fenómenos centroeuropeos, recordó Fernández, que "en todo caso fracasaron". Y a eso nos aboca, advirtió seguir fragmentando y utilizando las identidades como trincheras.

Entre los presentes se contaron desde el también expresidente regional Pedro de Silva, la vicepresidenta regional, Gimena Llamedo; el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; magistrados jubilados, como José Ignacio Pérez Villamil o Rafael Fonseca González; el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto; el que lo fuera de Gijón, Sergio Herrero; la decana del Colegio de Notarios, Isabel Valdés-Solís Cecchini; el presidente de la Academia de Medicina, Juan López Arranz, y su antecesor, Julio Bobes; o juristas como la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social María Antonia Castro; la catedrática de Derecho Internacional Privado Pilar Rodríguez; y fiscales como Juan José Junquera y Gabriel Bernal. También estuvieron la viceconsejera de Justicia, Encaranación Vicente; la portavoz socialista en la Junta, Dolores Carcedo; el presidente regional del PP, Álvaro Queipo; el exdiputado del PP Isidro Fernández-Rozada; el diputado regional José Agustín Cuervas-Mons; el exletrado de la Junta Alberto Arce; la expresidenta del Consejo Consutivo Begoña Sesma; o la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo.

