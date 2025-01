El abogado Gustavo Enrique Mestre Cubillos lleva exiliado en España casi siete años tras salir de su país ante las amenazas de muerte y atentados sufridos por luchar contra las redes de trata de blancas e intentar recuperar las tierras que los paramilitares arrebataron a su familia. "Los paramilitares siguen matando a diario en Colombia", dice. "A mi padre lo mataron por oponerse a que le quitaran la tierra para una mina a cielo abierto", añade el letrado, que ofreció ayer una conferencia sobre "Abogacía de riesgo" en la biblioteca del Colegio de Abogados de Oviedo.

-Tuvo que marcharse de Colombia.

-Desde 2018 cuento con asilo político acá en España. Me tocó salir del país después de que atentaran contra mí un par de veces. En Bogotá me dispararon por primera vez y en Ibagué me estuvieron siguiendo para asesinarme. El último atentado fue en Cali. No me dieron, pero tengo secuelas psicológicas.

-¿Por qué quisieron matarle?

-En Colombia ejercía la profesión de derecho, era abogado y defendí a víctimas del conflicto armado en Ibagué, Bogotá y el Cauca. Campesinos víctimas de los paramilitares. Me gané algunas amenazas por parte de esos grupos, aún vigentes.

-¿Le pone cara a esas amenazas?

-Los paramilitares tienen como comandante a Óscar José Ospino Pacheco, "Tolemaida", un antiguo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que supuestamente se desmovilizó durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez. Luego fundó las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta.

-¿Cómo empezó su lucha por los derechos humanos?

-"Tolemaida" asesinó a mi padre para quitarle las tierras el 4 de mayo de 2002. Mi padre, Gustavo Enrique Mestre López, era presidente de la Junta de Acción Comunal en Becerril. Se oponía a la explotación de carbón a cielo abierto, y de que se quitase las tierras a los campesinos para esa mina. También me torturó a mí. Entonces yo tenía 16 años. Tuve que irme del país, a Venezuela. Luego regresé, retomé mis estudios y conseguí terminar Derecho en 2016. Luego empecé con el proceso de recuperación de las tierras. También llevaba los intereses de otras víctimas. Conseguí detener la explotación a cielo abierto. Entonces empecé a sufrir llamadas telefónicas amenazantes de la gente de Ospino. No puedo decir de forma fehaciente que mis atentados fuesen obras de ellos, pero todo apunta a ello. Ospino y su grupo siguen gozando de libertad y actuando.

-Yo creía que Colombia había alcanzado la paz.

-No se comprende que el conflicto en Colombia no sólo incluía a las FARC. Se firmó un proceso de paz non las FARC-EP, pero en Colombia hay más guerrillas. Por ejemplo está el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que nace en el mismo año que las FARC-EP, Hay unos reductos del EPL. Y hay grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Han vuelto a crecer tras la desmovilización. También están las Autodefensas Conquistadores De las tierras Nevada de Santa Marta , y el grupo de Los Rastrojos, que trabaja en conjunto con las autodefensas Gaitanistas de Colombia.

-Los Rastrojos son narcos, ¿no?

-La mayoría de esos grupos se financian con la droga y con la explotación de niños, niñas adolescentes y mujeres, con el tema de la prostitución. De hecho, las segundas amenazas que recibí, que son por las que creo que sufrí los atentados, fueron porque yo llevaba también procesos en favor de víctimas de trata de personas. Pedí ayuda al Gobierno de ese momento, el de Iván Duque, que me pidió que saliese del país, ya que en ese momento no disponía de escoltas. Me dijeron que volvería cuando dispusiesen de un esquema de protección, y cuando llegué a España me dijeron que ya no necesitaba ser protegido. No sé si la situación ha mejorado con el presidente Petro: no he podido volver desde 2018. Lo que sí sé es que los líderes sociales n Colombia siguen siendo asesinados a diario, que los grupos paramilitares matan a personas diariamente y que hay enfrentamientos entre grupos paramilitares, militares y guerrillas en el Catatumbo y también en el Cauca.

-¿Qué le parece la forma en que está expulsando Trump a los emigrantes colombianos?

-Este señor no vela por los derechos humanos. Les han botado de hecho sin la ropa, sin tener en cuenta el proceso de asilo político. Y ahora muchos están en riesgo de ser asesinados en Colombia. Gustavo Petro no aceptó el avión porque los transportaban como si fueran delincuentes. No estaban ni siquiera identificados. Posiblemente, la mayoría no eran colombianos. Trump ofreció luego el avión presidencial para trasladarlos con más dignidad. No parece que solo quiera que se marchen, busca además humillarlos. Es como si estuviéramos otra vez en el nazismo.

-Estuvo en Venezuela. ¿Qué le parece ese llamamiento de Álvaro Uribe de invadirla?

-Cuando salí de Colombia a Venezuela, en la época de Uribe, fueron detenidos unos paramilitares colombianos que habían ido a matar al presidente Hugo Chavez. No estoy de acuerdo con influir en los asuntos de otro país.

-¿Querría volver a Colombia?

-Por el momento no es posible. Cuando defendía a víctimas de trata de personas, cayó una red que tenía vínculos con algunos políticos, algunos de los cuales terminaron presos. También había personas de la policía y del gobierno. Fueron trece personas detenidas. Se rescataron 17 niñas, entre ellas una de 11 años, que estaban siendo violadas por varios sujetos diariamente. Buscaban sacarlas del país hacia Asia, Europa o también América Latina, a Ecuador o Bolivia.

