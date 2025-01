Barbón sobre la tensión con IU: "Puedo entender que tengan opinión, pero los nombramientos son mi competencia"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, afirmó este viernes no ser consciente de ninguna “crispación” ni “tensión” con sus socios de gobierno, la coalición formada por Convocatoria por Asturies e Izquierda Unida, tras conocerse ayer el malestar de estos por el nombramiento de Nieves Roqueñí como nueva presidenta de El Musel y su sustitución al frente de la Consejería de Transición Ecológica por Belarmina Díaz. “Lógicamente, puedo entender que cualquiera tenga opinión de los nombramientos que en mi condición de presidente yo haga, porque son mi competencia. Y dentro del acuerdo, además, no me gusta recordarlo, pero esta competencia material corresponde a la parte socialista del Gobierno”, insistió.

Puntualizó que ellos nunca han cuestionado ninguno de los nombramientos que a Ovidio Zapico le corresponden como consejero de Ordenación del Territorio, se mostró tranquilo ante una posible ruptura del pacto de gobierno y afirmó que su equipo sigue trabajando “con absoluta normalidad”. El jefe del Ejecutivo insistió, asimismo, en que “el Gobierno está en continuo examen y mi obligación es que en cada momento sepamos actualizar” la línea de trabajo.

Barbón volvió a reiterar que Nieves Roqueñí será una “magnífica” presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón y está convencido de que se sitúa “en ese contexto importante de respeto ambiental y comunicación con los vecinos”. Además de tener “una visión industrial clave para el puerto”.

Respecto a su sustituta, Belarmina Díaz, tampoco tiene dudas. “Creo que he elegido a la mejor posible. Tiene una enorme trayectoria con muchísimo rigor técnico, con amplio conocimiento del sector y muy respetada por todo el mundo que trabaja en la industria”, destacó. Adelantó también que será ella quien proponga la nueva organización de la consejería, que presentará a Barbón antes de ser debatida en el Consejo de Gobierno.

Sobre las diferencias de ambas formaciones políticas en materia de fiscalidad, el presidente regional insistió en que “mientras no haya un acuerdo en torno a crear o suprimir impuestos no vamos a aceptar un acuerdo que no existe. Sí hemos acordado en profundizar en la vía fiscal asturiana, hacer un análisis del sistema fiscal para que sea más progresivo y para que siempre tengamos garantizada la cobertura de los servicios públicos”.