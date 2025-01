Los empresarios asturianos responden a Yolanda Díaz: "Si el Gobierno sigue tensando la cuerda, las siguientes en caer serán las pymes"

"Si Gobierno y sindicatos siguen tensando la cuerda de un tejido empresarial ya asfixiado, las siguientes en caer serán las pymes". Es la advertencia que lanza la Federación Asturiana de Empresarias (Fade) en respuesta a la "contraofensiva" que inició este jueves en Gijón la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para impulsar desde la calle la reducción de la jornada laboral. Según la presidenta de los empresarios asturianos, María Calvo, "reducir la jornada laboral o subir el SMI sin atender al impacto en la pyme y en sectores con márgenes ajustados va a traducirse en pérdida de competitividad, menos contratación y más empleo informal".

Fade, puntualiza Calvo, "no está en contra de mejoras laborales; estamos a favor de hacerlo con sentido común y de forma sostenible, garantizando que las empresas puedan seguir generando empleo y crecimiento". En un acto ante militantes de Sumar y afines a los sindicatos UGT y CC OO, Yolanda Díaz criticó precisamente en Gijón a las fuerzas que se oponen a lo que califica como una medida (la de reducir la jornada laboral) "para modernizar España". Entre sus argumentos para reducir la jornada, la Ministra señaló que "dos de cada tres" trabajadores lo ven bien, con independencia de a quien voten, que reduce el absentismo, que mejoraría la salud mental de los trabajadores y que es una medida feminista.

"Los empresarios no somos el problema, sino parte fundamental de la solución. Es imprescindible que las políticas laborales se construyan desde el diálogo social y la realidad económica, no desde la confrontación y el monólogo de quienes están en el poder", remarca María Calvo, que añade más. "Dicen que mentimos cuando alertamos del riesgo que esto conlleva, pero la destrucción de autónomos y micropymes es un hecho y, si Gobierno y sindicatos siguen tensando la cuerda de un tejido empresarial ya asfixiado, las siguientes en caer serán las pymes. Y la culpa no será de quienes advertimos, sino de quienes se negaron a escuchar para seguir ondeando la política del eslogan", apunta.

Según Fade, el reto que hay por delante es "fortalecer el tejido productivo, mejorar la productividad y reducir el desempleo, no poner más barreras a la creación de empleo". La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarias acaba con alusiones directas a Sumar y a Yolanda Díaz: “Nos llama poderosamente la atención que desde el sector más a la izquierda del Gobierno se sigan proponiendo recetas propias de otros tiempos, que ya fueron ensayadas con escaso éxito. Reeditar modelos como el INI o el Instituto Nacional de la Vivienda no parece una solución propia del siglo XXI".

"En lugar de mirar al pasado, deberíamos avanzar hacia modelos de colaboración público-privada, como hacen los países más desarrollados, para construir economías más competitivas y sostenibles. Confiamos en que el Partido Socialista no se sume a esta deriva y continúe apostando por el diálogo y la colaboración como bases para el progreso", remata.