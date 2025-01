Tensiones en el seno del Principado: IU confía en que el PSOE respete por "lealtad" su acuerdo sobre impuestos

Insistía de nuevo el presidente del Principado, Adrián Barbón, este viernes en que no han alcanzado ningún acuerdo con Convocatoria por Asturies-IU para crear o subir impuestos, y no miente el líder del Ejecutivo, aunque sí existe un borrador de proposición no de ley (PNL), adelantado por este periódico, en el que se recoge la posibilidad de modificar figuras tributarias ya existentes o desarrollar otras nuevas. Un documento que sus socios de gobierno esperan que los socialistas respeten atendiendo a esa "lealtad" que desde Convocatoria dicen haber mantenido durante toda la legislatura. "Obviamente en la PNL no hablamos de ninguna figura impositiva concreta, pero sí se habla de abrir un diálogo sobre el sistema tributario y, en su caso, modificar o crear figuras nuevas", confirmó Xabel Vegas en rueda de prensa.

El portavoz de Convocatoria instó este viernes al PSOE a decidir de una vez qué quiere hacer con esta proposición y, "sobre todo", si van aa respetar, o no, los acuerdos a los que llega con su socio de gobierno. Eso sí, dejó claro que no están dispuestos a que el documento "duerma el sueño de los justos" y quede durante meses "en el frigorífico". Es más, su intención, según anunció, es que la proposición pueda ser registrada en las próximas semanas, teniendo en cuenta que el último borrador que recibieron de la Consejería de Hacienda está fechado el 26 de diciembre, un día antes de la aprobación de los presupuestos regionales.

El diputado aseguró que esta proposición no va "contra nadie" y que su objetivo es reflexionar sobre el sistema fiscal asturiano y, "a partir de ese diálogo honesto que tenemos con el PSOE, avanzar en sobre cómo tiene que ser". Estamos hablando, añadió, de un elemento "importantísimo para garantizar los servicios públicos, pero no puede reducirse solo a deducciones fiscales".

Este mismo fondo es el que les trasladó este viernes a los representantes de la Cámara de Comercio de Oviedo, con los que mantuvo una reunión "muy cordial y positiva". "Hemos encontrado coincidencias en algunos aspectos y también, como no podía ser de otra manera, discrepancias en otros, pero hay un diálogo fluido", afirmó. Los empresarios habían solicitado una reunión con la formación política ante las discrepancias en el seno del Gobierno regional que quedaron patentes tras la publicación por parte de este periódico del borrador del acuerdo.

"La Cámara nos trasladó que Asturias no puede perder competitividad y estamos de acuerdo. Lo que pretendemos es poner el marco en qué impuestos se tocan y quién los debe pagar. Estamos a favor de crear empleo, pero los impuestos son necesarios para mantener los servicios públicos", defendió la diputada Delia Campomanes.

El vicepresidente de la Cámara, José Manuel Ferreira, también destacó la buena armonía que existió durante el encuentro y se mostró más que optimista sobre acuerdos que puedan alcanzar a futuro. Ambas partes coincidieron en que "Asturias necesita más dinamismo En una economía muy abierta, tenemos que hacer que nuestras empresas sean competitivas", defendió el empresario, quien insistió en que "necesitamos una base fiscal potente para generar progreso económico". En este sentido, Convocatoria se habría comprometido a que la vía fiscal no se convertirá en "una carga económica".