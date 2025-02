Conflicto por el convenio de oficinas y despachos: 2.000 trabajadores asturianos afectados

Patronal y sindicatos siguen sin llegar a un acuerdo con respecto al convenio de oficinas y despachos de Asturias, que afecta a 2.000 trabajadores. Tras una asamblea el pasado mes de octubre, los sindicatos han decidido convocar movilizaciones durante todo el mes de febrero. Lo harán frente a las sedes de FADE (que en este caso representa a los empresarios), Asesoría Labyfis y Fidelitas. Estas dos últimas sociedades, junto a Asm Empresa y Asesorías Turón, conforman la patronal. "Un convenio supone un equilibrio de cosas, y a equidad es una parte importante", subrayó Justo Ruiz, responsable de la Federación de Servicios de CC OO. "Sabemos que el problema es complejo, pero llamamos a la patronal a actuar con madurez", expuso Miguel Rivero como representante de USO.

Las concentraciones, que se llevarán a cabo los días 12, 18 y 27 de febrero, serán las primeras medidas para intentar desbloquear la situación y retomar las negociaciones, si bien los sindicatos no descartan la huelga en caso de seguir sin una respuesta que despeje el diálogo. El último documento, firmado en 1996, recogía una subida salarial anual acorde al IPC. Y así funcionó, con acuerdo de ambas partes, hasta el año 2022, momento en el que el índice de precios de consumo se disparó hasta el 8,40%, lo que llevó a la patronal a denunciar el citado convenio, iniciándose una nueva negociación en 2023. "Su objetivo principal, además de regular la subida, era eliminar el plus de antigüedad, que son quinquenios al 10% del salario, y que no tienen tope", indicó ayer Gumersindo Álvarez, representante de servicios de UGT.

Tras meses de conversaciones, los empresarios fueron cediendo y presentaron una propuesta final en junio de ese mismo año. En ella reducían el porcentaje de antigüedad a la mitad (5%) y lo limitaban al 35% de la base salarial. "A raíz de esto le hicimos una contraoferta a la patronal, indicando que estaríamos dispuestos a bajarlo a un 7% con un tope del 50%", explican desde la UGT. Contraoferta que se rechazó sin poder seguir avanzando en las negociaciones.

Los sindicatos, denuncian, además, que el hecho de no poder avanzar en el acuerdo de la antigüedad, hace que el problema se haya estancado sin poder resolver otro tipo de cuestiones como las horas de trabajo: "El convenio de 1996 establece una media de 38,60 horas semanales. La ley marca ahora 37 horas, por lo que estamos trabajando una hora de más por culpa de la falta de acuerdo", recalca CC OO.