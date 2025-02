Las Medallas de Asturias, premio a la inclusión, la cultura y el desarrollo local: lo que une a los premiados

Las máximas distinciones del Principado, las Medallas de Asturias, abarcan este año un perfil variado que va desde la vocación de servicio público, la promoción internacional de la cultura sidrera hasta la implicación con las personas mayores y la zona rural. Son perfiles distintos, pero con un denominador común: su implicación, dedicación y compromiso por dar el máximo en cada uno de sus ámbitos, lo que les ha llevado a ser merecedores de tal distinción.

Es quizás la de Trevín, presidente regional entre 1993 y 1995, la distinción más especial, teniendo en cuenta, como destacó ayer el propio Barbón, que es "un momento particularmente difícil para él" tras anunciar que padece cáncer. El premiado afirmó que la medalla no es solo suya, sino de "mucha gente porque sin su consejo y su trabajo no habría podido desarrollar mis tareas".

A título póstumo le será entregada la distinción a Consuelo Busto, quien fuera presidenta de la empresa Manuel Busto (Bodegas Mayador). Una mujer pionera que formó parte de una generación de mujeres comprometidas con el mundo de la sidra. Su hijo, Verísimo Busto, se mostró orgulloso y destacó que "fue una adelantada, la primera mujer que viajó sola por España vendiendo sidra, una pionera de la igualdad".

El profesor Luis Felipe Fernández, impulsor de gran cantidad de proyectos pedagógicos en el mundo rural recordó ayer a "los niños y niñas de la comarca Eo-Oscos, la actividad que hemos desarrollado durante todos estos años en el foro, nuestros colaboradores y el apoyo de los medios de comunicación, muy especialmente de LA NUEVA ESPAÑA".

Dolores San Martín ha dedicado más de veinte años a sentar los pilares de la Federación de Mayores del Principado (FAMPA). Este reconocimiento, afirmó ayer, le "llena de orgullo" porque "de alguna forma viene a refrendar que algo bueno hemos hecho todos estos años".

La quinta medalla de Asturias de este año s para Luis Benito García, impulsor de la candidatura de la cultura sidrera a Patrimonio de la Humanidad. La sidra es, en sus propias palabras, "el proyecto de mi vida académica y esto (el reconocimiento de la Unesco) ha sido muy importante, un trabajo y esfuerzo de muchos años. Así que lograr la medalla por hacer algo por tu región es lo más grande que te puede pasar".

El Consejo de Gobierno también aprobó las candidaturas para la distinción de hijos predilectos e hijos adoptivos de Asturias. En el primer bloque se encuentran dos mujeres clave en el desarrollo y el empoderamiento de las personas con discapacidad, Carmen Alonso, fundadora de Alpe Acondroplasia, y Mónica Oviedo, actual vicepresidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Ambas quisieron compartir ayer este reconocimiento con toda su comunidad, pues "esto les puede traer visibilidad". Alberto Arce, letrado mayor de la Junta General hasta el año pasado, será el otro hijo predilecto de este año. Este periódico no pudo ayer recabar su valoración.

En la categoría de hijos adoptivos figura Arcadi Moradell, creador de la imagen Asturias Paraíso Natural, quien afirmó: "Me gusta mucho Asturias y me hace una ilusión tremenda". La misma distinción recibirá el exrector de la Universidad de Oviedo Juan Sebastián López-Arranz, presidente de la Real Academia de Medicina del Principado, quien reconoció sentirse "muy honrado" con un reconocimiento que "me devuelve con creces lo que yo he podido dar a esta tierra".