El Rector pide "rigor" para autorizar universidades privadas en Asturias: "Nos obligan a competir con un 600 y con una rueda pinchada"

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, pidió ayer al Gobierno regional que exija "calidad, calidad y calidad" a las universidades privadas que aspiren a implantarse en Asturias. Villaverde añadió que el Ejecutivo autonómico ha de ser "muy riguroso y muy serio en el análisis de las propuestas y, desde luego, analizar sus consecuencias, que las puede tener". En el marco de una comparecencia para informar sobre los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno de la Universidad, el máximo responsable de la institución académica advirtió de la "trampa" que esconde el lenguaje que utilizan quienes alientan la "competitividad" entre universidades públicas y privadas. Las entidades privadas que han anunciado su intención de establecerse en Asturias son la Universidad Nebrija, en Avilés, y la Universidad Europea de Madrid, en Gijón.

A juicio de Villaverde, "hay competencia donde nos movemos en un mercado, pero el conocimiento no es una mercancía; por lo tanto, no hay un mercado del conocimiento". Si existiera este mercado, agregó, "mal vamos, porque acabaremos privando de ese conocimiento a muchas personas que no se lo pueden costear". El Rector quiso "dejar claro" que las universidades privadas "no funcionan con tasas públicas, sino que cuestan un dinero y el conocimiento será para quien pueda costear ese dinero".

Dicho lo cual, Ignacio Villaverde señaló: "Voy a aceptar el argumento de que tenemos que competir, de que es sana la competencia. Pero entonces lo que pido es competir en igualdad de condiciones. Porque el problema de las universidades públicas es que no competimos en igualdad de condiciones".

El Rector recurrió a una imagen muy gráfica, máxime en la tierra que ha visto nacer a un doble campeón mundial de Fórmula 1. Según Villaverde, las universidades públicas "tenemos que correr en Le Mans en un 600, con una rueda pinchada y con unos inspectores y una reglamentación que lógicamente nos hace ser mucho menos competitivos que quien compite con un Ferrari y con el equipo de Ferrari detrás. Yo estaría de acuerdo en competir, pero bajo las mismas reglas. Pero si competimos con reglas distintas, falseamos la competencia. Y, por lo tanto, el mercado no es un mercado equilibrado".

Ignacio Villaverde completó la idea expresada el pasado lunes, cuando emplazó ayer a "cierto entorno social y socioeconómico" de Asturias a que proteja y ensalce el papel que desarrolla la Universidad de Oviedo ante la llegada de titulaciones universitarias privadas. Preguntadas por LA NUEVA ESPAÑA, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las tres cámaras de comercio principales expresaron de distintas maneras su aplauso a la competencia entre instituciones educativas superiores públicas y privadas. En el contexto de este toma y daca, Villaverde remachó ayer que "lo que han dado y darán siempre la Universidad de Oviedo y todas las universidades públicas es calidad, una gran responsabilidad y compromiso con la calidad de la formación que nosotros ofrecemos".

Una de las medidas aprobadas ayer por el consejo de gobierno de la Universidad de Oviedo consiste en destinar este año 1,7 millones de euros al II Plan Plurianual de Investigación y Recursos Humanos de la institución. De otro lado, en el grado de Matemáticas, que cuenta con una alta demanda, se incrementa el número de plazas ofertadas de 95 a 115.

El presidente del Colegio de Enfermería y su nueva junta directiva. / IRMA COLLÍN

El presidente del Colegio de Enfermería: "Asturias es importadora de profesionales" El presidente del Colegio de Enfermería de Asturias, Esteban Gómez Suárez, señaló ayer, en alusión a la intención de la Universidad Nebrija de implantar el grado de Enfermería en Avilés, que "Asturias es importadora de enfermeras, en su mayoría jóvenes que debieron emigrar a otras comunidades a estudiar enfermería porque aquí no obtuvieron plaza, con el gasto que supone para estas familias". Y añadió: "Para la empresa privada, lógicamente, eso supone un importante incentivo". Esteban Gómez y la nueva junta de gobierno colegial tomaron ayer posesión, tras ganar las elecciones celebradas el pasado día 17. En la imagen sobre estas líneas, de izquierda a derecha, en primera fila, se ve a María Celia Prieto Cotarelo, Aitor Manuel Solís García, María González García, Esteban Gómez Suárez, Lorena Busto Parada y María Paloma Esparza del Valle; y en segunda fila, Eva Prida Villa, Tatiana Cuartas Álvarez, Marcos Lastra Félix, Lucía Martínez Pérez, Raquel García García, María Osendi Cadenas y Ana Rodríguez Llaneza.