La crisis de los dos años y el "Minimax" del Gobierno

La antropóloga Helen E. Fisher, fallecida el año pasado, dedicó su vida a tratar de encontrar la relación entre los sentimientos amorosos y los procesos cerebrales, y a hallar explicaciones a qué nos lleva a atraernos, emparejarnos, establecer relaciones y, también, romperlas. Alcanzó su principal notoriedad a partir de 2005 (cuando fue contratada por un portal de citas por internet para tratar de aplicar sus teorías a la búsqueda de perfiles afines). En algunos de sus primeros trabajos ya trató de encontrar un patrón al ciclo enamoramiento-apego-crisis y estableció que en las parejas suele producirse un descenso de la atracción pasado un año y, si esta no deja lugar a una afinidad sensata, menos sujeta a la irracionalidad apasionada, al cuarto año es probable la ruptura.

La relación entre los dos socios de gobierno en el Principado, PSOE y Convocatoria por Asturies (IU en resumidas cuentas), nació como un matrimonio de conveniencia. Los socialistas, necesitados de apoyos estables para la legislatura, vieron en la coalición una forma de quitarse de encima largas negociaciones parlamentarias para cualquier cosa; IU halló en la alianza también una forma de impulsar su imagen en ese sector de la izquierda que se encuentra en relativa orfandad. Además, es cierto que IU nunca ha puesto peros a meterse en la faena de gobernar.

Cuando se estableció el pacto, parte del debate estuvo en determinar qué área capitanearía IU, que rechazó algunas de las que adoptó en otras ocasiones, vinculadas a la atención social o la cultura. En cambio, se instaló en un espacio en apariencia difuso pero que, en realidad, actúa de guardia de tráfico de numerosas políticas: la ordenación del territorio (que puede parecer nada pero es prácticamente todo).

Casi a los dos años de relación, el presidente Barbón decidió acometer una pequeña reforma interna. Poco dado a las grandes mudanzas, desoyó a quienes le sugerían movimientos más amplios y se limitó a sustituir una pieza por otra. El paso de la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, al puerto de Gijón también pretendía, en parte, buscar otro destino a una consejera que se había convertido en diana habitual de la oposición, ya por cualquier cosa. Su sustitución por Belarmina "Miny" Díaz Aguado persigue elevar el tono de la Consejería con una ingeniera de minas que conoce al dedillo el sector vinculado a las energías y con una visión muy apegada a las necesidades de las empresas.

Si ya la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico (TEIDE en su acrónimo) de Roqueñí era motivo de diferencias con el socio de gobierno, el nuevo perfil de Transición Ecológica, Industria y Comercio (Teico) de Díaz Aguado seguramente ocasione terremotos severos.

El enfado en IU por el nombramiento es notable. No lo es tanto por haberlo conocido con poca antelación, sino por el perfil elegido por Barbón. Basta revisar el diario de sesiones de la Junta para ver por dónde discurrían los recelos de IU con Miny Díaz Aguado. La posibilidad de una ruptura del Gobierno se ha enfriado tras numerosas conversaciones con la vicepresidenta Gimena Llamedo, pero mañana, lunes, tras reunir a su dirección, IU les acotará a los socialistas sus límites. Llamedo deberá intensificar su papel de apagafuegos.

El problema es que también el cansancio asoma en la parte socialista. Tras el rifirrafe a cuenta de la fiscalidad algunos sectores del PSOE habrían aplaudido una ruptura. Es más, incluso se interpretó el nombramiento de Díaz Aguado como una reacción de firmeza de Barbón. En el sindicato minero SOMA se reconoce la buena relación con la nueva consejera, que también deberá velar ahora con más rango por el cumplimiento de los planes para Hunosa. A los relatos legendarios del sindicato como artífice en la sombra ya se incorpora también este nombramiento (sea o no cierto).

El Gobierno afronta la crisis de los dos años, y de cómo la cierre dependerá la estabilidad para lo que queda de legislatura. No parece que vaya a ser fácil ese segundo tramo, porque precisamente de la Consejería de Díaz Aguado llegarán algunos de los motivos de próxima tensión: la pugna por la planificación energética y la aplicación de la ley de proyectos estratégicos. Ojo a este segundo asunto porque hay dos actuaciones que pasarán por esa vía y que resultarán muy incómodas para el Ejecutivo: para una de ellas ya está la bola rodando.

La norma de proyectos estratégicos establece que la tramitación esté tutelada, no obstante, por la Consejería de Ciencia y la Agencia Sekuens, que en este ajuste adquieren un protagonismo más claro en la captación de inversiones. Más trabajo para la vicepresidenta Gimena Llamedo, que deberá también mejorar la comunicación entre ambas consejerías.

¿Desgastará el día a día el matrimonio de conveniencia entre los dos socios de gobierno? No hay duda de que habrá elementos que podrán desencadenar diferencias. Pero buena parte de la respuesta estará en lo que encierre la agenda de la nueva consejera, Belarmina Díaz Aguado, y de cuáles sean sus pretensiones en el mapa energético. Y también, de que PSOE e IU apliquen ese principio matemático de la teoría de juegos denominado "Minimax": minimizar las pérdidas siendo consciente de que los movimientos del otro te perjudicarán. La clave estará en que ambos partidos entiendan que sus disputas no se producen en un escenario de "suma cero", sino que los dos pueden ganar si gestionan bien sus discrepancias y también ambos pueden perder si no lo hacen. Cada lío en el Gobierno no hace más que llevar las miradas a ese que permanece en silencio esperando su turno y que se apellida Queipo.

