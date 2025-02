Disculpas aceptadas: cuando fútbol y política se abrazan

Adriana Lastra podrá tener muchos defectos, pero carecer de olfato político no es uno de ellos. La delegada del Gobierno presidió la semana pasada una reunión con el Oviedo, el Sporting y los mandos policiales para analizar el desastre en el dispositivo del último derbi disputado en la capital, cuando cientos de oviedistas soportaron largas colas en los aledaños del Tartiere al retrasar los agentes la entrada al campo por "precaución". Lastra hizo algo inusual en un político: pidió perdón a la afición del Oviedo –el día del partido había culpado al Sporting por tardar en llegar al estadio más de lo debido– y aseguró que no volverá a suceder. El club azul se lo agradeció. Martín Peláez, presidente del Oviedo y buen amigo a su vez de Adrián Barbón –le regaló un cuadro en Fitur–, demostró tener buena sintonía con la riosellana y le agradeció el tono. El fútbol y la política también pueden encajar. O no...

