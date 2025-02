La nueva consejera de Industria: una astorgana que baila flamenco, sigue a C. Tangana y se relaja con el esquí

Jesús Casas, presidente de la empresa estatal Tragsa, veterano en la Administración, recuerda un par de anécdotas que sirven para entender el carácter de Belarmina Díaz Aguado (Astorga, 1968), la leonesa que a partir del 15 de febrero llevará a sus espaldas la política industrial del Gobierno regional. "La conocí en el año 2017, cuando yo ocupaba el puesto de director de Desarrollo Rural del Principado. Varios años antes, cuando trabajaba en el Ministerio de Industria, habíamos financiado un proyecto para eliminar y renovar todos los tendidos aéreos de Sotres (Cabrales). Pues resulta que había pasado mucho tiempo y había espacio para un nuevo cableado, pero lo que no había en el pueblo era cable alguno. Y aquello se pudo activar con las compañías telefónicas porque hubo una nueva directora general que cogió el teléfono y echó para adelante el proyecto", cuenta.

Aquella directora general de la que habla Casas era Belarmina Díaz, "Miny" para toda persona que la trata con cierta proximidad, en el foco político regional esta semana tras su futuro nombramiento como nueva consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, puesto en el que sustituirá a Nieves Roqueñí, designada como presidenta del Puerto de El Musel. Todo un terremoto político.

De Díaz, ya veterana en la Consejería –lleva desde 2017 como directora general de Energía y Minería– destacan los que la conocen su capacidad de trabajo y dedicación. "Es una echada p’alante y un fichaje estupendo para el Gobierno, porque tiene sentido común, escucha y es práctica", remata Casas, que recuerda todavía las dificultades para poner en marcha los proyectos de rehabilitación de minas a cielo abierto, una obsesión de la nueva Consejera en los últimos meses. "Un día me dijo: hay poco tiempo y muchos obstáculos, pero tenemos que ponerlo en marcha. Pues la obra salió y no hubo problemas, algo que no es demasiado habitual", finaliza el presidente de Tragsa. Belarmina Díaz, "metódica, exigente y perfeccionista", según aseguran miembros de su propio equipo, asciende a lo más alto de la Consejería después de varios años centrada exclusivamente en la minería, sector al que lleva ligada toda su vida. Un simple vistazo a su trayectoria es clarividente. Ingeniera y doctora de minas por la Universidad de Oviedo, trabajó tres años en el sector privado y luego estuvo desde 1998 hasta 2017 como profesora en la Universidad. En ese año fichó por la Consejería y ahora llega a lo más alto. Bajo su gestión directa están (estaban) los proyectos más potentes. Si siguiese como directora general, Díaz gestionaría este año 116 millones de inversión de un total de 206 que maneja la Consejería. Bajo su paraguas, pues, se situaría casi la mitad del presupuesto en inversión.

La nueva consejera destaca por imponer orden en sus equipos. También por su cercanía. En Industria está bien valorada porque en una época como la actual, con continuos cambios en la Administración, siempre dio la cara por la gente de su equipo, aseguran varias fuentes. El orden lo aplica también a su vida diaria. Casada y madre de tres hijos, su rutina es germánica. Llega de las primeras a la Consejería, aparca justo delante, se toma un café y arranca interminables jornadas laborales. No tiene horario, dicen quienes trabajan codo con codo con ella.

Que se quede sin batería en su móvil del trabajo a final del día es ya costumbre, y el ordenador portátil es ya como si fuese un apéndice más de su cuerpo. Díaz habla con este y con aquel y da mil vueltas a los proyectos que hay en marcha. Su perfil es técnico –aunque sus conocidos destacan su fuerte carácter, propio, aseguran, para fajarse en los duelos parlamentarios–, pero tiene mucho andado en lo relativo a la relación con los alcaldes de los municipios. Desde su puesto de directora general le ha tocado tratar con muchísimos regidores, lo que ahora puede ser una ventaja. De hecho, los primeros mensajes que llegaron a su móvil, felicitándola por su nuevo cargo de consejera, los enviaron varios alcaldes. En el entorno minero el apoyo que atesora es total. Juan José Fernández, decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, destaca su "buena labor como directora general, siempre apostando por la minería y la descarbonización, apoyando muchas iniciativas". Carlos García, director de la Fundación Asturiana de Energía, bromea. "Si se me permite, es indudable que Miny tiene mucha energía. ¡Incluso demasiada! Te arrastra a dedicarle horas y es incombustible". Coincide con él Francisco Blanco, que fue director de la Escuela de Minas, que pone el foco en "sus cualidades para las relaciones públicas, algo básico para puestos políticos". También la apoyan viejos amigos. Rafael Rodríguez, profesor en la Escuela de Minas, pone hincapié en su "facilidad para hacer equipos de forma eficaz". Jorge Menéndez Vallina, expresidente del Oviedo, ingeniero de minas y buen amigo de la Consejera, la define como un "rara avis en política por dedicar su capacidad a lo público" y dice que su ascenso es "un lujo y un acierto de Adrián Barbón".

Muy musical

La faceta más personal de la nueva Consejera mira hacia el color blanco y hacia la tarima. Hacia el blanco porque Miny es una fanática del esquí; hacia la tarima porque, aunque no mucha gente lo conoce, es una gran aficionada a bailar flamenco. Incluso fue a clases hace años junto a Teresa Mallada, expresidenta del PP asturiano, expresidenta a su vez de Hunosa y muy buena amiga de Belarmina Díaz desde que coincidieron en la Escuela de Minas. Ambas llegaron a bailar vestidas de sevillanas hace muchos años en el teatro Filarmónica (Oviedo). "Miny es inteligente, trabajadora y divertida. Su nombramiento como consejera es muy acertado y confío en que su labor influirá positivamente en la industria asturiana", asegura Mallada, senadora por Asturias.

Díaz tiene un foco amplio en gustos musicales. Además del flamenco, tira hacia el reguetón y es una ferviente seguidora del artista C. Tangana. Vecina de Oviedo con orígenes en Moreda (Aller), pasa los veranos en Gijón, donde tiene una segunda residencia. Recientemente su familia al completo se asoció al Club de Regatas. Atesora también un profundo perfil feminista y suele defender el papel de las mujeres en el mundo de la ingeniería, tradicionalmente masculino. En sus discursos y ponencias suele destacar una frase de Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos (su marido fue Franklin D. Roosevelt): "El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños". El futuro de las políticas ligadas a la industria, histórico corazón económico de Asturias, pertenece ahora a Belarmina Díaz.

