Vox carga contra el PP: "Se dedican a minucias y titulares simplones"

Vox Asturias cargó ayer contra el PP a raíz de la propuesta de los populares asturianos para preservar el "patrimonio sensorial rural", en referencia a los sonidos y olores de la agricultura asturiana. "Con todo lo que está padeciendo el sector primario, el PP se dedica a minucias y titulares simplones", aseguró Carolina López, diputada y portavoz de Vox, que tildó la iniciativa que el PP presentará en la Junta de "extemporánea" y recalcó que "no se puede estar a esto cuando desde el Gobierno no paran de atacar y atropellar a nuestros agricultores y ganaderos para acabar con el sector primario". López ironizó sobre la posición del PP, partido con el que Vox gobernaba en coalición en varias comunidades hasta el pasado mes de julio. "O estamos a gestionar con políticas serias o estamos a hacer política de titular y nula gestión como hace el PSOE. Mientras el gobierno socialcomunista cambia el protocolo de la tuberculosis bovina y sacrifica vacas sanas, el PP nos habla de olores y ruidos. El medio rural está ahora mismo en una encrucijada que requiere de seriedad, mayor rigurosidad y propuestas que aporten soluciones a la crisis que atraviesa", destacó la portavoz. "Si no hay ganaderos ni gente en el medio rural, acabaremos protegiendo los olores y ruidos de la fauna salvaje entre matorrales", finalizó López.