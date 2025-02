"Tras hacer la autovía a El Musel, llegaron los especuladores; primero fue la carretera que las viviendas"

Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos (Gijón, 7-4-1942) se crió con un pie en Gijón y otro en Oviedo. Ingeniero de Caminos, fue director general de la Demarcación de Carreteras en Asturias donde -antes de haberse ganado los galones- trabajó en primera linea, entre otras, en la construcción de la "Y", su primera obra y después en puestos intermedios. Es miembro correspondiente a Asturias de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando y presidente del Foro Jovellanos.

Cimadevilla. "Soy descendiente de una de las hermanas de Jovellanos, abuela de su tatarabuelo. Mi abuela tenía la casa que hay al lado de la casa natal de Jovellanos y mi madre, cuando se casó, fue a vivir al Escalerón de Cimadevilla, pero prácticamente todos los recuerdos que tengo de Cimadevilla son en casa de mi abuela. Soy el mayor de los tres hijos que tuvieron mi madre, Manuela, y mi padre Ignacio. Los orígenes familiares de él están en Pravia y en el Occidente".

Gijón y Oviedo. "La familia se fue a vivir a Oviedo en 1944 y yo estudié en el instituto Alfonso II, pero ya desde que tenía cinco años el fin de semana y todas las vacaciones las pasaba en Gijón. Siempre venía a Gijón desde mediados de mayo hasta primeros de octubre; tenía cuatro meses de vacaciones porque en Oviedo examinaban a todos los de la Cuenca que estudiaban por libre. Estaba siempre en Cimadevilla, iba a La Florida a ver el torneo de fútbol de los equipos de los barrios, con Aurelio el de "La Escolar", uno que fue presidente del Sporting en los años 60, que me llevaba en bici. Me dedicaba a pulular por Gijón y hacía cosas variopintas, desde bajar a la playa todos los días a bañarme solo o con las tías, en la rampa o la Escalerina (escalera 3) y en verano, cuando ponían casetas, a la Escalerona. También bajábamos con tablas que tenían ruedas de patinete desde la Fábrica de Tabacos, como una bala, y acabábamos en la rampa. La abuela se cabreaba mucho porque nos veía pasar como un Ferrari".

Ignacio García-Arango, junto al entonces ministro Josep Borrell y al presidente autonómico Pedro de Silva / .

Madrid. "Estudié en Madrid Ingeniería de Caminos porque me gustaban las matemáticas y mi padre tenía un amigo que era ingeniero, don José Álvarez Castelao. La Escuela estaba en el Retiro con lo que, aunque fue una época dorada en actividad política, no conocí el ambientillo hasta cuarto, en 1967, cuando se trasladó la Escuela a la Ciudad Universitaria. Yo tampoco era muy valiente: no era de ‘infantería’. Pero un día se nos ocurrió que un sistema bueno para parar los caballos de la Policía era tirar bolas de acero al suelo, se lo explicamos a la ‘infantería’, que hizo así patinar a los caballos. Lo veíamos desde arriba; yo no estaba en primera línea, pero les dábamos ideas. Gente que estaba en Económicas, en Filosofía y en Derecho ya desde 1963 vivían ambiente político, sin poder moverse mucho porque era peligroso. Había una organización, el Felipe –Frente de Liberación Popular– donde tenía bastantes amigos. Barullu gordo empezó a haberlo de 1967 en adelante. Había gente muy de izquierdas, pero no solo, también estudiantes de movimientos católicos, como Óscar Alzaga, que luego tiraron a la derecha. Y otras personas que acabaron en UCD o en el PSOE, como Gregorio Peces-Barba".

La mili. "Me daba pereza ir durante la carrera a las milicias, así que hice la mili al acabar los estudios en 1968. Fui al Ferral y luego a Oviedo, al Milán. Calculaba gratis las naves y las obras que tenía que hacer el Coronel. En cuanto descubrieron que sabía hacerlo, me dieron un pase para no ir a dormir al cuartel. Viví una mili de turista, yendo sólo dos horas por la mañana y además empecé a trabajar en Obras Públicas a horario partido".

Ignacio García-Arango en la etapa en la que hizo la mili / .

Primera obra. "Cuando entré en Obras Públicas en Oviedo, la primera obra a la que me mandaron, a finales de 1969 o principios de 1970, fue la construcción de la ‘Y’, los tramos Serín-Gijón y Serín-Avilés, que los hizo Entrecanales. Ya estaba hecho el tramo entre Oviedo y Serín. El jefe era don Enrique Lafuente, que dirigía la obra. No madrugaba mucho, pero después trabajaba hasta muy tarde, hasta más de las ocho, y a diario, cuando acababa yo en la obra a las siete, iba a la oficina a darle el parte. Las mayores dificultades fueron la construcción de viaductos grandes, argayos espectaculares, y el pavimento fue una novedad. De primera mano se había pensado en hacer un pavimento de hormigón, pero con juntas de dilatación, como es el del Mediterráneo. Aquello no nos convencía para un clima de mucha lluvia, que causaría daños al filtrarse por las juntas. Los belgas en 1969 habían inventado hacerlo sin juntas, usando hierro para que no agrietara. Don Enrique nos mandó a los ‘esclavos’ a Bélgica, y ‘fusilamos’ el pavimento que idearon allí. Fue una decisión arriesgada, pero funcionó bien; conseguimos un firme que aguantase bien y no deslizase con la lluvia. De aquella los belgas pensaban que las rayas del firme iban a durar cinco o seis años y después había que volver a rayar con unas máquinas de diamantes. Nosotros optamos por hacerlas más profundas para que aguanten más años. Pero como el árido de aquí era de piedra silicia muy dura, resulta que el firme de la ‘Y’ no desgastó nada, y por eso es el ruido. Mientras pude no dejé arreglar nada de firme de la ‘Y’ con asfalto, que últimamente se arregla mucho. Es una chapuza".

Familia. "A mi mujer, María Veiga López, la conocí cuando vine a Gijón a trabajar, hacia 1970, en Gijón. Ella es de El Ferrol. Coincidíamos por Gijón por donde se salía en aquella época, que eran El Jardín, el Rocamar, el Oasis y el Parque del Piles. Nos casamos a finales de 1971 como la oficina estaba en Oviedo, aunque venía mucho a Gijón, era más cómodo vivir en Oviedo porque tenía que ir a ver al jefe todos los días, aparte de que mi madre vivía en Oviedo. Tenemos tres hijos, Ignacio, Victoria y Luis. Lo pasamos siempre muy bien. A mis hijos los llevaba a las obras, porque yo los sábados iba de espía. Y de hecho, le cogieron afición, porque Ignacio y Luis estudiaron ingeniería de caminos. Victoria es abogada".

Ignacio Garcia Arango junto a sus padres, Ignacio y Manuela, y su hermana Belén / .

La polémica. "En agosto de 1975 se abrió una calzada de Oviedo a Gijón de la ‘Y’, para el verano y en febrero de 1976 se abrió entera. Cambió las comunicaciones de la región. Aunque, como siempre, en Asturias fue muy discutido. Por mi labor, conocía a todos los políticos. Recuerdo que algún amigo que prefiero no mencionar, me decía ‘vas a pasar a la historia de Asturias como el enemigo de la sociedad asturiana por partir el territorio en tres’ y ahora si no hubiese autopista, sería la de Dios".

Representante. "En 1978 me nombraron representante de los funcionarios en la directiva del Colegio de Ingeniero de Caminos. Estuve unos cuantos años en la Junta de Gobierno y sigo en la Comisión de Transportes del Colegio, donde opinamos cuando sale una ley y hacemos propuestas. Pero los políticos no nos hacen caso. En los años 90 hicimos dos congresos de ingenieros funcionarios y un libro verde, que no nos publicaron. Estamos peor que hace 20 años, porque la ‘digitalización’, nombrar cargos a dedo, aumentó".

Acceso a El Musel. "La Demarción de Carreteras era de Oviedo y León y a mí me tocó hacer obras en Asturias y en León. En Asturias, la carretera vieja de Avilés hacia Luarca, acondicionando todo el itinerario hasta Vegadeo. Eso fue en los años 80. En paralelo se había empezado la autopista entre Oviedo y Campomanes, por tramos. Cuando acabó aquella tacada de carretera por la costa y autovía hacia la Meseta, nos tocó hacer lo que ahora se llama avenida del Príncipe de Asturias, en Gijón, que de aquella se llamaba Ronda de Camiones, porque lo único que había junto a ella era alguna fábrica, como la de Moreda, salvo dos o tres bloques de pisos en Cuatro Caminos y a partir de ahí unos astilleros ferruñosos y chabolas en frente. Estaba en el Ayuntamiento José Manuel Palacio, que fue un alcalde cojonudo, está olvidado, pero era una gran persona, tenía un espíritu social inmenso y arregló medio Gijón; de aquella muchas zonas tenían las calles con barro, y las pavimentó todas. El acceso a El Musel como autovía fue de la época de Palacios y aquello se urbanizó haciendo incluso una pista ciclista. Después, hablando de coña con Palacios le decía ‘si fuésemos dos especuladores todo aquello que eran chabolas lo hubiéramos comprado para hacer casas’, lo que evidentemente no hicimos. Pero, evidentemente, después llegaron los especuladores y montaron el cirio que da lugar a que ahora los pobres paisanos de La Calzada, con toda la razón, protesten por el tráfico, pero es que fue primero la carretera que las viviendas. Hubo personas que especularon como cosacos".

Un ingeniero de Allande, Gregorio Olaya, caciqueó mucho en Madrid para que nos dejaran conectar Gijón a la Autovía del Cantábrico

Josep Borrell. "En la década de los 90 se empezó con las autovías, primero con la del Occidente por la costa. Estaba Josep Borrell de ministro. Borrell fue el mejor ministro que tuve, con diferencia, era un tío tratable y que, aparte de que era político, sabía, tenía sentido común y no pegaba gritos. En 1993 o 1994 estábamos haciendo el primer puente de La Regenta, el arco que hay entre Novellana y Cadavedo. Le planteé que aquel puente habría que ensancharlo para cuando en el futuro se construyera una autopista. Íbamos sobrevolando la carretera en helicóptero y me decía que casi no había tráfico. Le dije: ‘Pero lo habrá’, y al final nos dejó ampliarlo para una futura autopista. De aquella la idea era que la autopista llegase a Luarca y no pasase de allí, porque decían que no merecía la pena por el tráfico, pero acabó haciéndose entera, como pasa siempre. Se acabó en 2008 con la última ampliación del puente de los Santos. Borrell era el ministro más listo que tuve, un paisano que se dejaba asesorar, que te escuchaba. Él no decía en las inauguraciones que había hecho la obra ni cuando había un problema ‘que lo resuelvan los técnicos’. Cuando había un problema daba la cara y cuando llegaban las inauguraciones también daba la palabra a los técnicos. Nunca se me olvidará que en la obra de la variante de Avilés, en el tramo entre Llaranes y Vegarrozadas, hicimos unos puentes y paramos con el Ministro para verlos. Borrell me preguntó a cuánto habían salido. Le dije el coste del metro cuadrado. De repente coge y llama a su director general, que era un ingeniero de caminos como yo y del PSOE, y le pregunta cómo le había dicho que unos puentes en otro lugar mucho menos complicados habían salido mucho más caros. Eso me dejó flipando porque, normalmente, los políticos no se enteran de lo que les cuentan. A aquel director general se lo fulminó a los quince días. Y cuando acababa toda la parafernalia oficial, cogía al ingeniero encargado de la obra, como era mi caso, para dar una vuelta por Oviedo y te preguntaba por la Catedral o hablaba de poesía; es muy culto".

Calvo-Sotelo. "Cuando se abrió el puente de los Santos, yo estaba de jefe y no se me ocurrió más que debajo de una baldosa de la acera hacer una placa con la lancha de Leopoldo Calvo-Sotelo, que como presidente del Gobierno fue quien licitó la primera obra de ese puente, que se inauguró en 1987, y luego se desdobló. Deberían destapar esa placa para rendirle homenaje".

Un ingeniero de Allande. "Con la autopista hacia Cantabria, hubo un ingeniero en Madrid, Gregorio Olaya, de Pola de Allande y muy gijonés, que caciqueó mucho para que nos dejasen hacer un cacho de carretera susceptible de ser desdoblada como autopista desde Gijón a Villaviciosa. Hubo mucha polémica. Al final Gregorio lo coló, consiguió sacar la primera calzada y, cuando llegó al Ministerio Francisco Álvarez-Cascos fue cuando sacó la segunda, casi obligada, porque la primera tenía la trampa de Jesuita, que es que al hacer la primera calzada ya se había adquirido el terreno para la segunda".

Cascos y Magdalena Álvarez. "La autovía a La Espina salió de los fondos mineros. Se habló de hacer un cacho de autovía de Oviedo a Trubia por la saturación de la carretera vieja. Después alguien dijo: ‘Podíamos seguir hasta Grado con carretera’. Después Cascos dijo: ‘Desdoblo hasta Grao’, y Magdalena Álvarez, ‘desdoblo hasta Salas’; todo acabó en que se hizo toda entera hasta La Espina. Fue como una partida de mus".

Asturias, avanzada. "En 2004 saqué la plaza de jefe de Demarcación, de la que me jubilé en 2012. Cuando yo estudiaba, para ir a Madrid tardabas siete u ocho horas y las carreteras no tenían arcenes. Asturias fue relativamente avanzada, porque antes de llegar yo ya se habían hecho Llovio-Llanes, Oviedo-Pola de Siero y Llanes-Unquera, que eran carreteras de primera clase. Y la ‘Y’ fue importante en su época. En Asturias siempre hubo un nivel de carreteras alto, otra cosa es la orografía. Cuando hice León-Benavente, el kilómetro costaba la quinta parte que en Asturias, con lo cual era lógico que, si estás en Madrid de ministro y tienes que repartir les perres, haces menos kilómetros donde valen cinco veces más. La cuestión de las comunicaciones en Asturias está resuelta en general: estamos entre el dos y el cuatro en comunicaciones de todas las comunidades autónomas. Los problemas de Asturias son los que ya decía Jovellanos: que los de cada pueblo son enemigos del pueblo de al lado, y los de unos estamentos lo son de los de los otros".

El vial de Jove. "Cuando se hizo la ‘Y’, ya tenía forma para poder sacar un enlace, con lo que en la cabeza de alguno ya se pensaba en estudiar un acceso a El Musel por Jove, por un espacio entonces vacío. Después empezaron las especulaciones variopintas gijonesas y fue cambiándose el trazado, y se fueron rellenando de casas todos los sitios hasta acabar ahora, que no entra en ningún lado. Jove, que estaba vacío, se llenó de casas, con lo que ahora los probes vecinos que viven allí se quejan con razón. Los que no tienen razón fueron los que hicieron la barbaridad de dejar llenar eso de casas, que eso hay que atribuírselo con todos los respetos al pueblo de Gijón, o más bien a los enemigos del pueblo".

Presidente del Foro Jovellanos. "Juan José Plans, por cuestión de salud, no llegó a completar el mandato y Moisés Llordén murió, tras lo que en 2015 me pegaron un atraco un hijo de Luis Adaro, Fernando, y otro más, diciéndome que, como me había jubilado y tenía poco que hacer, echara una mano. Al final me lio Fernando de mala manera. Nadie quiere dar el relevo y sigo. En vez de escribir informes sobre la carretera para el Ministro tienes que escribir informes sobre Jovellanos y elegir conferenciantes"

Actividad. "Todos los días despierto a las seis de la mañana, leo el periódico y de vez en cuando escribo artículos. Leo mucho y mantengo relaciones con gente del Colegio de Ingenieros. De vez en cuando hago algún informe para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la que pertenezco".

