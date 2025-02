Los ganaderos asturianos llevan al Principado ante el juez por el sacrificio de vacas: "Buscan que abandonemos"

El campo asturiano sigue en lucha. "Estamos abandonados". Así lo perciben y así lo manifestaron ayer los ganaderos que se acercaron hasta la tradicional Feria de las Candelas y San Blas, en Proaza. Muchos de ellos han visto afectada su producción y temen no poder sacar adelante sus rebaños si desde las administraciones no les brindan garantías con un control "lógico". Unas garantías que desde la Unión Rural Asturiana ven necesarias. Su representante, Borja Fernández, apoya la idea de eximir de tributación del IRPF a los ganaderos de Tineo afectados por la tuberculosis, como pide el PP. "Si encima de vaciarte una cuadra tienes que declarar las indemnizaciones como ingresos, Hacienda se lleva el 40%", protesta Fernández que aprovechó la ocasión para anunciar que hoy su organización acudirá al Juzgado para tratar de parar un protocolo que está llevando al sacrificio de decenas de ejemplares con perdidas que, dice, "son incalculables". "Estamos hablando de que Tineo tiene la mayor producción de leche de España", explican desde URA. "Para conseguirlo, los ganaderos van haciendo mezclas genéticas, mejorando la especie año a año. Cuando se mata a un animal, se mata también esa genética, lo que supone un coste mucho mayor", recalcan.

Una de esas afectadas es Vanesa Borres. Hoy le sacrificarán a tres vacas. "Tres vacas no supone mucho gasto, pero influye también el machaque animo y la incertidumbre por no saber si serán más". Por cada ejemplar le darán una indemnización de 600 euros. El precio medio de una vaca asturiana ronda los 2.000 euros. "Con lo que te dan no pagas ni una pata", trata de bromear mientras espera al cribado de sus otros 47 reses, que llegará dentro de un mes y medio. "Me da pena porque los ayudas a nacer y los crías... Pero esos tres sí que estaban infectados. Lo que no quiero es que sacrifiquen a sanos", dice esta tinetense que se quedó con la ganadería de su suegro en abril, cuando él se jubiló, y que no ha parado de notar la presión burocrática desde entonces: "se te quitan las ganas de seguir", asegura apesadumbrada.

Esa misma burocracia es de la que se queja Germán Albuerne. Llegó ayer a Proaza desde Cudillero y, aunque la tuberculina no le afecta, reconoce que el problema está en el seguimiento "exhaustivo y desmesurado" que se hace de las ganaderías. "No hay control de la fauna salvaje que es la que crece sin medida y, en muchos casos, la que porta las enfermedades", puntualiza Albuerne. "Los políticos quieren echarnos y quedarse con su ‘Paraíso Natural’", reitera.

En la misma línea se manifiesta Jorge Costales, vecino de Quintueles. "Hay más jabalíes que vacas y mientras eso no se solucione seguirá habiendo infección", asegura este ganadero que lleva viviendo del campo 67 años. Insiste en el "trabajo, esfuerzo y sacrificio" que hay detrás de una ganadería y se pregunta "para qué". Lo mismo que se cuestiona Sergio González. Trató de contratar un seguro para una de sus vacas la aseguradora se lo denegó porque ya conocían la problemática que se estaba viviendo en Tineo. "Esto daña mucho nuestra imagen", indica González. "Intentas ir a más y mejorar pero de repente te hacen tres saneamientos y vuelves al punto de partida", explica, sin ver la solución. En su familia sacrificaron a dos terneros, uno de la ganadería de su madre y otro de la de su padre. Tenían pastos separados, pero uno dio positivo y al ser familia tuvieron que sanear ambas extensiones. "Parece que van a pillar", lamenta González, quien augura un mal futuro para ellos.

Álvaro Queipo, a la derecha, durante su visita a Proaza. / LNE