"Ser humano" en vez de "hombre" y "palabras neutras" para los no binarios: el "uso adecuado del lenguaje" que pide la Universidad de Oviedo

Debate léxico. Un total de 55 universidades españolas, entre las que se encuentra la Universidad de Oviedo, han suscrito un documento de recomendaciones para "un uso adecuado del lenguaje" en las instituciones académicas. Entre los consejos, figura sustituir el término "hombre", al "no incluir a las mujeres", por los de "humanidad, ser humano o persona".

El documento, elaborado por el grupo de trabajo de Políticas de Igualdad de Género de la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (Crue), asegura que "utilizar frases como ´La historia del hombre’ o ´El hombre en la arquitectura’ en lugar de ser humano invisibiliza a las mujeres, transmitiendo la idea de que no han sido agentes de la historia ni sujetos de derechos".

Además de la de Oviedo, entre las 54 firmantes, figuran universidades como la Complutense o la Rey Juan Carlos, entre otras. La institución académica asturiana se adhirió a este documento "como el resto de las universidades integradas en la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria", aseguran fuentes académicas. "Las políticas de igualdad de la universidad asturiana están alineadas con las normativas estatal y autonómica en materia de igualdad", recalcan desde la institución. En el documento se asegura que "resulta fundamental utilizar un lenguaje libre de sexismo en el ámbito universitario, ya que somos un espejo en el que la sociedad se mira" y pide "no usar el masculino en un sentido genérico para hacer referencia a grupos mixtos y mucho menos para referirse a grupos de mujeres". Para realizar las recomendaciones, pone varios ejemplos. En vez de decir "el curso está dirigido a los profesionales", aconseja suprimir el artículo, pasando a "el curso está dirigido a profesionales".

También hace referencia a la "dualidad de significados". Y lo argumenta así: "Ser un zorro se refiere a ser inteligente o astuto, mientras que ser una zorra tiene un significado peyorativo (...). Se dice que algo es cojonudo cuando es bueno o divertido, pero cuando es aburrido o pesado se dice que es un coñazo". En la parte final, ofrece alternativas al género masculino genérico. En vez de decir "los profesores", aconseja utilizar "el profesorado o el personal docente", entre otras muchas recomendaciones.

Lenguaje binario indirecto

El documento de "Recomendaciones para un uso adecuado del lenguaje en las universidades" incluye un apartado específico para las personas no binarias, que son aquellas que no se sienten identificadas con el genero masculino o femenino. El escrito hace dos recomendaciones. Respecto al "lenguaje no binario indirecto", pide "evitar palabras que evidencien el género masculino o femenino", para utilizar "palabras neutras". Pone este ejemplo: "¿Te has preparado? en lugar de ¿estás preparado". Respecto al "lenguaje no binario indirecto", establece "utilizar el femenino anteponiendo la palabra persona o personas".