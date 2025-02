Así será la Oficina Económica de Barbón: un "enlace" entre consejerías y con el sector privado

La Oficina Económica de la Presidencia del Principado, órgano anunciado hace meses por Adrián Barbón, centralizará la captación de inversiones actuando como interlocutor entre el Gobierno autonómico y los agentes económicos interesados en desarrollar proyectos en la región, impulsando así una colaboración público-privada que permita generar empleo y riqueza en la región. El decreto de estructura de este organismo establece hasta ocho funciones bien definidas, que de cumplirse las previsiones iniciales estará en marcha a lo largo del primer trimestre de este año.

La creación de esta Oficina Económica fue anunciada por Barbón el pasado verano atendiendo a los sectores económicos de la región, que echaban en falta una relación más directa con el Gobierno regional a la hora de abordar proyectos de gran envergadura. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de ligar su desarrollo a la aprobación de los presupuestos suscitó críticas, que se incrementaron cuando finalmente las cuentas regionales no incluyeron una partida específica para tal fin. Según explicaron entonces fuentes del Gobierno, la razón de que no hubiese una dotación concreta era que al no estar todavía creada la estructura no se le podía designar una cuantía. Sí se contempla dentro de la sección reservada para gastos genéricos de consejerías.

Funciones de la Oficina Económica de la Presidencia del Principado Asesoramiento económico estratégico al Presidente para el diseño y ejecución de políticas económicas. Seguimiento de proyectos estratégicos y enlace entre las distintas Consejerías y organismos implicados. Facilitación de la atracción de inversiones a la región, actuando como inerlocutor entre el Gobierno y los agentes económicos interesados. Supervisión de la ejecución de los proyecos económicos prioritarios, identificando oportunidades y optimizando recursos. Análisis de impacto económico en las políticas y medidas adoptadas por el Gobierno. Impulso de la colaboración público-privada. Representación de Presidencia en foros, reuniones y eventos. Estudios y análisis que ayuden a la toma de decisiones.

El propio decreto, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA y que será publicado de forma inminente en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) tras su reciente aprobación por parte del Consejo de Gobierno, resalta que la "experiencia acumulada en la acción de gobierno hace aconsejable la existencia de otro órgano que asista y asesore al Presidente en materia de política económica, proyectos estratégicos y promoción de inversiones". De esta forma, la estructura general de la Presidencia del Principado quedará integrada por tres órganos de apoyo, el Gabinete de Presidencia, la Oficina de Comunicación del Gobierno y la Oficina Económica de la Presidencia. La nueva estructura se situará al nivel de las viceconsejerías y arrancará, en un primer momento, con un director, un responsable de proyectos estratégicos y un responsable de planificación política económica.

La Oficina Económica ejercerá como primera de sus funciones, el asesoramiento económico estratégico al Presidente, incluyendo análisis, propuestas y recomendaciones para el diseño y ejecución de políticas económicas. A tal fin, elaborará tantos estudios e informes sean pertinentes para analizar el impacto de medidas que permitan una proyección a futuro del crecimiento empresarial de la región, así como análisis coyunturales generales que coadyuven a la toma de decisiones.

Más crucial aún. El órgano formará un eje de actuación con la Oficina del Principado en Madrid (inaugurada en 2024) para atraer inversiones, reforzando las relaciones con los agentes económicos, empresas y entidades interesadas en desarrollar proyectos en Asturias. Asimismo, impulsará la colaboración público-privada en proyectos que contribuyan a generar empleo y riqueza.

Asimismo, realizará seguimiento de los proyectos estratégicos que se desarrollen en el seno del Gobierno, actuando de enlace entre las distintas consejerías y organismos implicados. Supervisará todas las iniciativas, identificará oportunidades de mejora y optimización de recursos y analizará las políticas adoptadas para comprobar su efectividad. Por último, tanto el director como los dos responsables de área podrán representar a la Presidencia en foros, reuniones y eventos relacionados con el desarrollo económico.

El organigrama de la Oficina Económica de Presidencia asturiana está inspirado en el órgano del que dispone en Moncloa el Gobierno central para definir y marcar la agenda económica de Pedro Sánchez. También la Xunta de Galicia puso en marcha el pasado mes de abril un instrumento similar para captar inversiones que, como ocurrirá con el de Asturias, depende directamente del Presidente.

