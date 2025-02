Alianza en Oviedo frente al cáncer, la enfermedad que "no pide permiso para entrar en nuestras vidas"

Oviedo ha salido a la calle esta mañana con un grito de guerra unánime frente al cáncer: “¡Alcanzar el 70 por ciento de supervivencia en 2030!”.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, la Asociación Española Contra el Cáncer sale hoy a la calle en Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres.

En Oviedo se han sumado a la movilización, en la plaza del Ayuntamiento, la corporación municipal en pleno, incluido el alcalde, Alfredo Canteli; la consejera de Salud, Conchita Saavedra; además de médicos (el presidente del Colegio, Luis Antuña) y científicos (entre ellos Mario Fraga), unidos por un mensaje unánime: impulsar la obtención de datos, la investigación, la prevención y la promoción de la salud.

La consejera de Salud recomendó a los asturianos “que participen en los programas de cribado”, pues salvan muchas vidas.

El año pasado, en Asturias se diagnosticaron 7.527 nuevos casos de cáncer (746 por cada 100.000 habitantes), según el Observatorio Contra el Cáncer, y en 2030 se estima que la cifra de nuevos diagnósticos alcance 773 por cada 100.000 habitantes.

A continuación se reproduce el manifiesto leído en la plaza del Ayuntamiento ovetense:

“A ninguno de ellos y ellas les avisó ni les preguntó para llegar. En muchos casos no avisó de que ya estaba ahí desde hacía tiempo, fue silente, no dio la cara. No le importó si estaban inmersos en un proyecto muy importante para su vida, ni tuvo en cuenta su situación económica, ni si eran niños, jóvenes, adultos o acababan de conocer a su primer nieto, si tenían una nueva ilusión laboral o estaban en paro, si eran felices o estaban pasando una etapa difícil. Simplemente el CANCER llego.

En 2024, 290.441 españoles, escucharon ese diagnóstico por vez primera. De ellos 7.527 en Asturias. La palabra CANCER de repente paro todos los relojes. Ese día que no olvidarán fue la estación de salida de un viaje en el que la maleta se llenó de incertidumbre, preguntas que no siempre tienen respuesta, miedos, palabras que nunca habían escuchado, tiempo que ya no quieren perder, esperanza, dolor, emociones, tratamientos, síntomas o soledad. Un viaje que cambió sus días, su cotidianidad, sus prioridades. Hoy 4 de febrero conmemoramos el Día Mundial del Cáncer, el día que llega la enfermedad y cambia las vidas.

El cáncer es el problema sociosanitario más importante de España y del mundo. Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación, en 2030, solo en España, se producirá un diagnóstico de cáncer aproximadamente cada 2 minutos. La realidad es que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer. Pero lo impactante no es el número, sino que hablamos de personas con nombres y apellidos y con historias que se empezarán a contar de forma diferente tras el diagnóstico, porque el cáncer no pide permiso para entrar en nuestras vidas.

Precisamente en este 2025 la Asociación Española Contra el Cáncer, junto con otras 23 entidades de cáncer de España, impulsa el primer espacio abierto para conocer más sobre la enfermedad, para tener más datos sobre cáncer. MásDatos Cáncer realizara un seguimiento de los indicadores clave en torno a la historia de la enfermedad. Desde la promoción de la salud y la prevención primaria, pasando por la detección precoz, el diagnóstico, la atención sanitaria, el seguimiento y el final de vida. Es lo que denominamos el ITINERARIO DELPACIENTE.

MásDatosCáncer surge como respuesta a esta necesidad urgente para aportar datos e información crucial para avanzar hacia la equidad y lograr una mayor tasa de supervivencia y calidad de vida para los pacientes. Se requiere un modelo integrado y global del conocimiento del cáncer en todos los territorios de nuestro país. Porque la gestión de los datos en políticas sanitarias es fundamental para la planificación, implementación y evaluación de estrategias de salud efectivas y eficientes.

MásDatosCáncer para controlar el cáncer y responder mejor a las necesidades de los pacientes. Pacientes, que, para seguir viviendo, cualquiera que sea su edad o tipo de cáncer, necesitan investigación, tratamientos personalizados en función sus necesidades como puede ser la atención psicológica, la fisioterapia, el consejo nutricional, el apoyo social o el acompañamiento. El cáncer impacta a toda la Sociedad, por eso necesitamos Más datos para responder a los retos que nos plantea y que nos afectan a todos. Por eso también necesitamos el compromiso de TODOSCONTRAELCÁNCER para superar el 70% de supervivencia en 2030.

Hoy 4 de Febrero Día Mundial Contra el Cáncer el objetivo es impulsar: MásDatos, MasInvestigación, MásPrevención, MásDifusión, MásSensibilización, MásAtención, MásEquidad y MásHumanización para alcanzar MásEsperanza y MásVida”.