El colmo de la burocracia: la surrealista historia de una gijonesa de 90 años que ha tenido que renunciar a la ayuda para poner una ducha

Celeste Pérez. Gijón

No sé si este escrito debe ir dirigido al señor Presidente del Principado o al señor Consejero. De momento, plasmo aquí mi preocupación e indignación. Hemos solicitado una ayuda para el cambio de una bañera por una ducha en la vivienda de mi madre, ya que ella tiene 90 años y le cuesta acceder a la bañera. La solicitud fue presentada el 25 de octubre de 2024.

El 28 de enero de 2025, recibe mi madre una carta certificada del Gobierno del Principado de Asturias. Pensando que es la notificación de que le conceden la ayuda, su alegría dura poco, pues lo que le solicitan en dicha carta es que, para acogerse a la convocatoria de esas ayudas, deben ser subsanadas ciertas deficiencias administrativas y defectos técnicos.

Entrecomillo lo que falta, según la carta:

«Anexo II debidamente firmado».

«Certificado de empadronamiento que acredite que es vivienda habitual permanente de su propiedad». (Puede ser comprobado perfectamente por la Administración).

«Acreditación del grado de discapacidad si lo hubiese». (Afortunadamente no la hay).

«Ficha de acreedores utilizando el modelo aprobado por Resolución de 2 de enero de 2014 de la

«Consejería de Hacienda. Debe presentarse debidamente firmada por la persona solicitante, con el sello de la entidad bancaria con el número de identificación de la cuenta».

«En el supuesto de que la persona solicitante sea una persona física, autorización de conformidad con el anexo VI de la convocatoria». (Sí, física, puedo indicarles peso y altura si lo precisan).

«Falta Anexo III debidamente cumplimentado por el técnico redactor en el que se especifiquen con claridad las actuaciones correctas para las que se solicita la ayuda, así como los presupuestos y plan de obra». (Miren, se lo digo yo, tiene 90 años, cuesta 2.414,88 y el plan según el albañil es quitar la bañera, retirar los alicatados, adaptar grifería, instalar plato de ducha y poner franja de azulejos).

«Falta Anexo IV debidamente cumplimentado y suscrito por el técnico redactor en el que se especifique de manera precisa la documentación técnica que se incluye con la solicitud».

«Falta documento técnico, consistente en informe suscrito por técnico competente (arquitecto) con fecha anterior a la solicitud de la ayuda incluyendo la justificación de la necesidad de la actuación». (Dicho anteriormente, 90 años y necesidad de ducharse habitualmente)..

«Falta oferta del contratista por la ejecución de la obra».

Menos mal que disponemos de diez días, a partir de la recepción de la carta, para adjuntar toda la documentación. Miren qué les digo: metan la ayuda donde quieran, quizás en alguna comida. A lo mejor, en el restaurante no les exigen tanto anexo y tanta documentación. ¿No les parece que esto, más que facilitar la eliminación de barreras arquitectónicas, es poner trabas para que no se concedan dichas ayudas? Me gustaría saber cuántas ayudas y dinero conceden al final de la convocatoria y felicito a los que perseveran hasta el final. No quiero pensar en esa gente que lo ha perdido todo por la dana y tienen que solicitar ayudas, viendo los anexos y la documentación solicitada para un simple plato de ducha. Muchas gracias por su tiempo, señor Presidente. Extiendo mi agradecimiento al señor Ovidio Zapico, consejero de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.