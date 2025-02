Y los mariscadores volvieron a por oricios asturianos nueve años después: así regresaron a los pedreros

Tuvieron que esperar nueve años, pero ayer por fin los mariscadores asturianos pudieron salir a coger oricios. Lo hicieron, eso sí, con restricciones. El Principado autoriza la captura en tres zonas, repartidas entre Navia y Lastres. Pero limita los días a 13, entre el 3 de febrero y el 31 de marzo, y el cupo no podrá superar los 15 kilos diarios por persona; 15.000 kilos al terminar la campaña. Tampoco puede hacerlo cualquiera. En esta ocasión hay 103 pescadores, seleccionados en función de la antigüedad dentro de su cofradía y las ventas que hayan obtenido en 2016, la última campaña que se celebró.

En la playa de Ballota (Cudillero), se llegaron a juntar ayer 26. Uno de ellos es Marco Antonio Menéndez. «Esto no es lo habitual. Normalmente, vamos en grupos de tres o cuatro, pero con las olas que hay estos días es imposible ir a otro pedrero», indicaba. La orografía de este arenal valdesano, amplio y recogido de la marea, lo convierte en un sitio idóneo para una actividad, prohibida desde 2016, cuando el Principado impulsó la veda con el fin de repoblar una especie que ya llevaba años en retroceso.

Los elegidos bajan con ganas, pero no lo hacen solos. Bruno Viña, salvacostas de Cudillero, es el encargado de supervisar que nadie se lleve más producto de la cuenta. «Estuvimos unas tres horas, lo normal para poder aprovechar las mareas, y cuando fuimos hicimos la pesa ninguno se pasó de los 15 kilos», explica. No se pasaron porque no pudieron. Lucas López Suárez, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Oviñana, explicó que «para pillar hoy hay que saber, y rebuscar, la mayoría no llegan al mínimo que piden de 5,5 centímetros». «Aun así y con el mal día que tuvimos el balance fue muy positivo», afirmaba.

Hacia las tres de la tarde, se fueron quitando los neoprenos. Jonatan García lleva haciendo el mismo ritual desde los 15 años. «Bueno, llevábamos parados casi diez», se reía. Y continuaba: «Aunque el parón era necesario». «Hace años podía pescar cualquiera que tuviese una licencia de pesca deportiva. Venías y casi no podías ni aparcar… ¡Como para pillar oricios!», se quejaba este vecino de Gijón que fue a probar suerte al occidente asturiano. «Es donde más se ha repoblado la especie», explicaba.

Con la captura del día, ya en cajas refrigerantes, pusieron rumbo hacia la rula de Avilés donde la venta tuvo finalmente un precio medio de 16,30 euros. «No vamos a llegar a los precios de otros años porque hay mucha oferta, pero estamos contentos», aseguraba Juan Carlos Gómez, que lleva 34 años saliendo a los pedreros. «Necesitábamos recuperar, lo malo es que nos dejen solamente 13 días para salir», decía, mirando su caja verde llena de oricios: «Esto depende mucho de las mareas... A ver si hay ­suerte».

La continuidad de este tipo de campañas en el futuro dependerá del resultado de la de este año, que servirá para medir si el recurso pesquero es suficiente tras años de veda y repoblamiento, pero, sobre todo, para ver si es rentable.