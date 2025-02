El Consejero de Medio Rural, firme en su defensa del protocolo de la tuberculosis pese a la demanda de los ganaderos: "Es necesario"

Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural, se mantuvo ayer firme en la defensa del plan del Principado ante la tuberculosis bovina. "Sabemos que no es una situación agradable, pero el protocolo que estamos llevando a cabo en Tineo es necesario para mantener el estatus sanitario", indicó, tras reunirse con miembros del Colegio de Veterinarios de Asturias. "Ambas partes compartimos nuestra preocupación por el tema", añadió. Además, fue muy duro con la demanda presentada el lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por la Unión Rural Asturiana (URA) contra ese protocolo. "Se habla de animales que dan positivo y que están sanos en el matadero. Si un animal está sano, pero tiene la bacteria, es susceptible de contagiar. La enfermedad de la tuberculosis bovina es muy complicada. Pueden pasar años hasta que una vaca la desarrolle y, sin embargo, tenerla", dijo. "La decisión está tomada", remató.

Los animales "dudosos" de tener la enfermedad que surgen de una prueba simple son aquellos cuyo resultado da entre dos y cuatro milímetros. "A esos ejemplares se les repite la prueba a los 42 días", siguió el Consejero. "No es cierto que con un animal positivo haya que hacer un vaciado en una explotación. El protocolo lo que establece es que, habiendo un positivo, se le recomiende al ganadero vaciar. Pero es su decisión", prosiguió. "Aunque es verdad que, si no deciden hacerlo, van a tener unas restricciones determinadas en su ganadería", reconoció.

"Además, el 60% de los positivos en Asturias se detectan en el matadero. La media en España es del 8%, lo cual es muy significativo", explicó. "Hay animales que en un momento determinado están en las explotaciones y que cuando van a matadero para el proceso de comercialización se detecta que es positivo. Ahí comienzan las revisiones", recalcó.

Desde la Consejería, también desmienten que los ganaderos no perciban dinero por la carne de las vacas sacrificadas, como denuncia URA. "Si los animales que son sacrificados son aptos para el consumo humano, los ganaderos percibirán la cuantía que negocien", aseguran fuentes del departamento. Lo que no es negociable es la indemnización por ejemplar llevado al matadero. "Son cuantías que no establece el Principado de Asturias. En el año 2020, el Ministerio sacó una oren con unos baremos determinados", puntualizan. Eso sí, el Consejero es consciente de que habría que incluir mejoras, "podría mejorarse la gestión, habilitando otro tipo de ayudas o percibiéndolas en un tiempo más corto", añade.

En este sentido, la Consejería estudia nuevas medidas. "Este jueves, habrá un Consejo Agrario al que acudirán otras organizaciones que ya han presentado propuestas que estamos estudiando y que debatiremos en los próximos días", anunció. Lo cual no quita que "la decisión de suspender el protocolo de flexibilización está tomada y eso no lo vamos a cambiar", confirmó. "No lo vamos a cambiar porque es una decisión que está basada en un plan de erradicación de la enfermedad y porque además existe un informe del propio Ministerio de noviembre de 2024 donde nos insta a tomar decisiones para corregir los índices de prevalencia que el año pasado eran de 0,09% y este año, solo en Tineo asciende al 0,63%", comparó.

Quiso también aprovechar la ocasión para desmentir que las vacas de Tineo tengan una peculiaridad genética, pero sí reconoce que, "dentro de cada una de esas explotaciones lo que han hecho es un gran esfuerzo a lo largo de los años para tener unos animales que realmente aporten más rentabilidad económica que en otras zonas. Pero no existe una genética especial como trasladan".

A su vez, el presidente del Colegio de Veteninarios de Asturias, David Iglesias, quiso trasladar un mensaje: "apoyamos el plan de saneamiento de la tuberculosis" e insistieron en la necesidad de que "los ganaderos de Tineo se sientan escuchados: que el Principado ayude a luchas contra la fauna salvaje, que puede ser el reservorio de la enfermedad, que lleguen mejor las subvenciones y, en definitiva, que les ayuden a seguir hacia adelante, pero sin perder el foco de la enfermedad" pidió e hizo un recordatorio: "la tuberculosis es una enfermedad que puede pasar de animales a humanos". "Llevábamos muchos años sin estar tan expuestos a la enfermedad y, por eso, hay que tratar de frenarla de la mejor forma para todos", reflexionó.