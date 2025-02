La hostelería alaba el primer título de FP sobre sidra: "Faltan escanciadores"

El "enorme déficit" de escanciadores que aprecia desde hace años el sector hostelero tendrá un revulsivo a partir del próximo curso. La Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón ultima los detalles de un nuevo módulo de Formación Profesional que, bajo el título de "La sidra y su servicio", será pionero en Asturias y en España. Su estudio será obligatorio para los alumnos el segundo curso del ciclo de grado medio de Servicios en Restauración y ofrecerá 88 horas de clase y unas dos semanas de prácticas. "Ya estamos firmando convenios con sidrerías; faltan profesionales", se felicitó Roberto Suárez, director.

La iniciativa se dio a conocer ayer entre el sector gracias a una espicha organizada por la Escuela y llevada a cabo por los 40 alumnos de todos los cursos de Restauración. Los "clientes" eran varias decenas de llagareros y cosechadores, con quienes el centro formativo espera crear lazos para facilitar el inminente proceso de prácticas. De paso, docentes y trabajadores celebraron el reciente reconocimiento de la cultura sidrera ante la Unesco. Por ahora, las sensaciones son buenas. "Todo lo que sea fomentar la cultura sidrera está bien, y en esta escuela hay buenos formadores", destacó Gustavo Costales, de Sidra Frutos, que reivindicó la urgencia de fomentar la producción local de sidra, que "cada año va a menos", y que se prevé que pueda generar algún problema "ya a corto plazo". José Luis Piñera, de Sidra Piñera, señaló que "hace mucha falta" formar a nuevos escanciadores para suplir la demanda de un sector "que no siempre fue atractivo para trabajar" y que hoy adolece de falta de personal cualificado.

Por la izquierda, Roberto Suárez, Juan Luis García y María Peralta, ayer, en el salón de actos de la Escuela de Hostelería de Gijón. / MARCOS LEÓN

El nuevo módulo lo impartirá Juan Luis García, que ayer hacía una valoración similar a la de Piñera. "Las empresas no siempre hicieron las cosas bien en su momento: había horarios largos y descansos pequeños. Ser camarero, de todas formas, tiene que tener un componente vocacional", señaló. "Pero a partir de ahora lo tenemos que hacer bien todos: tenemos que lograr que cuando el alumno termine su formación y sus prácticas quiera trabajar en una sidrería", añadió el docente, que reconoció que es cada vez más habitual que los estudiantes pidan cursar sus prácticas en vinotecas y restaurantes al margen de la cocina tradicional. "Los escanciadores son el motor de la cultura sidrera: sin ellos no hay sidrerías y sin sidrerías no hay sidra. Ahora bien, tienen que cobrar más que un camarero", recalcó García. Él, por su parte, espera dar clases amenas sobre la historia de la sidra y la manzana con sus variantes y nociones de pomología.

La Unesco, una oportunidad

La espicha y la reunión entre la directiva de la escuela con el sector contó con la presencia de Javier Cueli, director general de la Planificación de Formación Profesional, que insistió en que "el sector demanda personal cualificado" en la hostelería. También estuvo Begoña López, directora general de Agricultura, que anunció estar tramitando nuevas ayudas para mantener las variantes de manzana cosechadas en Asturias –serán 365 euros por hectárea– y defendió el reconocimiento de la Unesco como una oportunidad que "pone en el mapa" a Asturias. Cristina Blanco, directora general de Centros, que señaló estar "encantada" con una formación "muy importante" para la región. "Esto será clave para el sector; la cultura sidrera es lo que nos diferencia como destino turístico", señaló, por su parte, Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón.

Suscríbete para seguir leyendo