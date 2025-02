Fin de semana pasado por agua en Asturias: esta es la previsión (aunque hay mejoras)

Febrero ha querido empezar con buen pie dejando despejada la tarde del sábado, pero el domingo amaneció lluvioso. No siguió este mismo patrón el comienzo de la semana, que empezó con las heladas previsibles de todas las noches para seguir con un sol que permitió que llegáramos hasta los 15 o 16 oC dependiendo de la zona. La temperatura mínima a la que se llegará en esta primera semana de febrero será de 1o y se verá reflejado en la cota de nieve, que estará en 900 m el sábado, habiendo estado establecida en 1300 metros el jueves y que llegará a ascender hasta 1900 el domingo. Esto puede traducirse en un cambio en las temperaturas hacia el final de la semana, puesto que el sábado destacará por una caída de las mismas. Se podrá llegar, en general, hasta los 2 grados; y el domingo volveremos a sentir un aumento, pues no bajará de los 6 grados y podremos alcanzar los 16 oC según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La temperatura mencionada hace referencia a una media, no se corresponde con todas las zonas de Asturias, podrá irá variando a medida que nos situemos más o menos alejados de la costa; la altitud también jugará un papel importante.

El jueves aún podremos disfrutar de cielos soleados en la mayor parte del Principado, aunque empezará a cubrirse a lo largo de la tarde, sugiriendo alguna probabilidad de lluvia, de la que, hasta entonces, nos habíamos librado. Con esto se introduce una noche del viernes con lluvia asegurada, quizá acompañada de algún intento de tormenta que se reducirá mínimamente durante el día. El viernes se predice lluvioso para toda la comunidad e irá acompañado de fuertes vientos de norte durante todo el día. El sábado, en cambio, tendremos viento de sur que frenará las lluvias del día anterior, pero no conseguirá llevarse las nubes, que permanecerán durante todo el día cubriendo Asturias de gris. Para el domingo, el viento volverá a cambiar su dirección, esta vez será de este y traerá consigo alguna precipitación.

Oviedo

No se esperan precipitaciones hasta las 18h de la tarde del jueves, a partir de entonces tendremos un cielo nuboso con una probabilidad del 50 % de chubascos. A partir de ahí, se entrará en una dinámica de lluvias que abarcará todo el fin de semana y se caracterizará al viernes con una alta probabilidad de precipitaciones, será el punto álgido de la semana en cuanto a lluvias. En cuanto a la temperatura, alcanzará la mínima de 1 oC el día anterior, y se repetirá el siguiente. Sin embargo, Oviedo se diferenciará del resto por los vientos, que, aunque sí que vendrán de norte, serán menos intensos. Esta diferencia también se marcará para el domingo, ya que, en un principio, no deberíamos sentir la más mínima variación.

María González Falcó / Manuel Riu

Gijón

La cercanía del mar hará que en Gijón encontremos las temperaturas más cálidas, pero eso no va a eximirnos de las lluvias que se predicen para el fin de semana, que entrarán con fuerza en la mañana del viernes, en la que nadie podrá librarse de ella. Las nubes nos darán tregua hasta la tarde del jueves, a partir de la cual, no podremos despegarnos de ellas. El jueves podremos disfrutar del cielo despejado, aunque se podrá llegar a vientos de 20 km/h procedentes del este, a partir de las 12 del mediodía se verán reducidos a 15 km/h. Esta zona destaca por no pasar ni un solo día sin viento. Ni siquiera el domingo, que es cuando lo podremos encontrar calmado en otras zonas de Asturias. El viernes destaca por precipitaciones durante todo el día que se prolongarán durante el fin de semana con menos intensidad. Se alcanzará la temperatura mínima el sábado con 3o y la máxima con 16 oC el domingo.

Avilés

En Avilés podremos encontrar una mezcla de los dos municipios anteriores, ya sea por la temperatura, las precipitaciones o los vientos. Seguirá el ejemplo de Gijón con los fuertes vientos de norte el viernes, pero el jueves, el sábado y el domingo vendrán con menos. En la tarde del sábado nos podremos encontrar en total calma. En Avilés las temperaturas máximas a las que podremos llegar serán de menores que las de Gijón, ya que llegaremos hasta los 13o el jueves y el sábado, pero se quedará en 11o el viernes. Es posible que podamos librarnos de la lluvia en la tarde del sábado, pero los cielos permanecerán cubiertos con una probabilidad del 40 % de lluvias.

No nos libraremos de las heladas nocturnas, pero tampoco tendremos la suerte de presenciar la nieve en ninguno de los tres núcleos urbanos mencionados; por el momento, tendremos que seguir acercándonos a las zonas más altas para disfrutar de ella.