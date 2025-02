Asturias, única región donde no habrá escasez de vivienda nueva

En pleno debate nacional sobre el desajuste entre oferta y demanda del mercado inmobiliario, Asturias despunta como la única comunidad autónoma que, en el lustro comprendido entre 2021 y 2026, habrá construido al menos tantas viviendas como hogares se hayan creado en el mismo período. Así lo señala el último informe macroeconómico de BBVA Research sobre la región, presentado esta semana en Oviedo.

En concreto, el servicio de estudios del banco estima que entre 2021 y 2026 se crearán 11.200 hogares en Asturias, tomando "hogar" según la definición del Instituto Nacional de Estadística (INE): "Persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal". En ese mismo lustro, según los datos de visados de obra nueva y las previsiones que maneja BBVA Research, "se podrían terminar en torno a 11.500 viviendas" en el Principado.

Es decir, la edificación de inmuebles en Asturias en el periodo analizado es mayor que el 100% de los hogares constituidos. En este sentido, la región es toda una excepción, ya que ninguna de las otras comunidades autónomas alcanza ni siquiera el 80%. La siguiente que más se acerca es el País Vasco, que roza ese porcentaje, y a continuación figura Navarra, ya por debajo del 60%. Madrid supera por poco el 40% y Cataluña ronda el 25%. La región con una menor proporción de viviendas sobre hogares es Murcia, que apenas rebasa el 20%.

El diagnóstico para el conjunto del país, por lo tanto, no es positivo. "En España, se espera que entre 2021 y 2026 se creen 1,67 millones de hogares, pero se terminarán en torno a 650.000 viviendas", explica a este diario Pep Ruiz, economista principal de BBVA Research y uno de los autores del estudio.

Pero la situación asturiana es diferente. "Las previsiones de Asturias nos hablan de un equilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda, al menos en el caso de primeras residencias. Son las otras comunidades las que presentan una carencia", apunta Ruiz.

Ese factor de la primera residencia es clave, porque a ello "habría que sumarle los nuevos demandantes de segunda residencia", indica el economista. Como señala el informe, Asturias es la región donde más creció la venta de vivienda secundaria en los tres primeros trimestres de 2024 (un 39%, frente al 5,1% de media nacional). En el Principado, el peso de este segmento de demanda ha pasado del 14,7% que tenía en 2019, antes de la pandemia de covid, al 22,4% de media hasta septiembre de 2024, último mes disponible.

"Tres trimestres no hacen tendencia, por lo que no se puede afirmar que la demanda de vivienda secundaria en Asturias continuará igual de dinámica en 2025 y 2026, y no tenemos previsiones de ello", apunta Ruiz con cautela, aunque añade: "Pero si la evolución es más positiva que en años anteriores, puede ser un factor más de presión de la demanda". Uno de los motivos del crecimiento de la adquisición de segundas residencias en Asturias es el creciente peso de compradores extranjeros. n

