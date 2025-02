Los empresarios piden "rigor y agilidad" en la valoración de los proyectos estratégicos

Los empresarios destacan la "agilidad" que supondrá la tramitación a través de la ley de proyectos estratégicos, aunque prefieren mantener cautela sobre los dos proyectos ya presentados: la mina de Salave y el área logística del aeropuerto.

La patronal FADE resalta las "certezas y tiempos razonables de respuesta" a los que obliga la norma. María Calvo recalcó que "la agilidad en la tramitación es clave para la competitividad en nuestra economía". Respecto a la mina de oro en Salave señaló que "una inversión de esa magnitud requiere una respuesta rápida y basada en criterios estríctamente técnicos". Para la patronal, es fundamental que haya "un pronunciamiento claro sobre la adecuación del proyecto y su cumplimiento con la normativa vigente".

Con un matiz diferenciado mencionó Calvo el proyecto de la zona logística en el entorno del aeropuerto que promueven propietarios del suelo con una empresa madrileña: "Será necesario determinar si el proyecto entra de esta categoría y si puede beneficiarse de esta tramitación", recalcó. Con todo, la presidenta de FADE destacó la importancia de dar "una respuesta rápida y fundamentada" a las solicitudes.

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Oviedo, afirmó que la ley "es una oportunidad" para agilizar inversiones y hacer Asturias más atractiva. "Si queremos una región competitiva necesitamos un marco normativo que dé certezas", resaltó. La Cámara apoya "todas las iniciativas que reduzcan trabas burocráticas y fomenten la inversión", dijo Paniceres, que animó a captar actividades que generen empleo de calidad. "Es fundamental que esta ley se aplique con eficacia y criterios claros", resaltó. Sobre los proyectos ya presentados, afirmó no tener información suficiente para valorar. "Confiamos en que Sekuens realice su labor con el máximo rigor y objetividad", apuntó.

Desde la Cámara de Gijón, Félix Baragaño resaltó que la determinación como "estratégicos" de los proyectos que busquen esta declaración se debe basar en que se cumplan "los requerimientos de la ley y las exigencias reglamentarias sectoriales de cada actividad". Para Baragaño, lo que no puede ser obstáculo para esa calificación es la necesidad de un "consenso unánime" por quienes deban finalmente tomar una decisión al respecto.

Daniel González, presidente de la Cámara avilesina resaltó el "avance significativo" que supone la ley para la "necesaria reducción de la burocracia". Eso sí, pidió una aplicación "rigurosa" en base a "criterios técnicos" de inversión y creación de empleo.

"No se debe entrar en debate sobre cada proyecto, sobre si gusta o no, con valoraciones más políticas que técnicas, porque puede poner en riesgo inversiones", dijo González, para quien la ley "es clara" y la valoración deberá ser objetiva. Respecto al área logística del aeropuerto sí señaló, no obstante, que cree que debe declararse como estratégico: "Son numerosas las empresas que han trasladado a los promotoresy la Cámara su interés; es una inversión que dimensionará Asturias como polo logístico del norte de España", aseguró.