La posición de los veterinarios en la crisis de las vacas por el protocolo de la tuberculosis: el sacrificio es "la única opción"

Hay dos formas de detectar la tuberculosis en vacas: una es el cultivo "post mortem"; la otra, la prueba de la tuberculina simple. Esta última consiste en pinchar una proteína en el cuello de las reses y esperar 48 horas. El sacrificio del animal dependerá de si, en ese tiempo, la piel tiene una reacción de cuatro milímetros o más. De ser así, acabará en el matadero, pero no siempre lo hará estando enferma. El veterinario Javier Prendes asegura que se trata de una prueba "de alta sensibilidad, pero poca especificidad (en torno al 80 por ciento), lo que puede llevar a falsos positivos". "Los falsos positivos vienen por otro tipo de micobacterias a las que también reacciona esta inyección", explica el veterinario.

Prendes sabe que "es muy difícil decirle a un ganadero que hay que matarle vacas sanas, pero es necesario", ya que se trata de una enfermedad con "una evolución muy larga". "Mientras no se desarrolle no se contagia, pero nunca sabes cuando puede ocurrir eso", cuenta. Y añade que "mantener viva a una vaca que sabes que tiene la bacteria es correr un riesgo innecesario".

Hace tres años, la Unión Europea le concedió a Asturias el "estatus sanitario" por su baja incidencia, permitiendo hacer saneamientos más espaciados en el tiempo. Lo cual supone un reconocimiento, pero también un riesgo a la hora de detectar animales infectados. En este sentido, el veterinario Gumersindo de la Riera, entiende perfectamente la situación de los ganaderos. "Cada vez que tienen un saneamiento la incertidumbre es inmensa", sostiene. "Nosotros conocemos las limitaciones de la prueba. La escasa sensibilidad genera falsos positivos, pero también falsos negativos en animales que pueden estar contagiando a otros", matiza. Recalca que la idea principal, y lo que la sociedad tiene que tener claro, es "la complejidad de la enfermedad". "No siempre da la cara y eso es muy perjudicial, tanto para el dueño de la explotación como para la Administración, que, con el porcentaje de incidencia actual, corre el riesgo de perder el estatus sanitario". Y hace hincapié en que "es un tema en el que todos tienen que ir de la mano. No se puede perder de vista el objetivo final, que es parar el avance de la infección". "La única solución, aunque nos de mucha pena, es el sacrificio", asevera, consciente de las pérdidas que esto conlleva para el ganadero. E insta a las Administraciones a "no dejarlos solos". "Debería ampliar, si es posible, la línea de ayudas para paliar el trastorno que pueda ocasionar esta crisis", cuenta.

Otro veterinario que conoce bien el asunto es Omar Álvarez. En sus 22 años de ejercicio, ha trabajado codo con codo con ganaderías asturianas y sabe lo duro que es enfrentarte a un brote infeccioso "con un cultivo positivo te hacen un estudio de seguimiento, el cual puede acabar en un vacío sanitario". Sin embargo, este vacío es decisión del ganadero, salvo que una misma cuadra reincida en animales infectados. Según datos de la Consejería de Medio Rural, el 60 por ciento de los positivos se detectan en el matadero. "Esto es significativo porque es el claro ejemplo de lo silenciosa que puede ser esta enfermedad", puntualiza. "A los ganaderos les interesa detectar el foco, ya que el principal riesgo lo corren ellos al estar expuestos a la enfermedad", recalca.

Desde el Colegio de Veterinarios de Asturias, insisten en la necesidad de confiar en la prueba de la tuberculina, tal y como manifestó su presidente, David Iglesias, tras una reunión con el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez hace dos días. Pero también "hacer que los ganaderos se sientan escuchados", señaló.