El Principado promete más ayudas a los afectados por la tuberculosis bovina: sus compromisos con los ganaderos

Reacción por parte de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria con respecto al frente de la tuberculosis bovina. El Principado aumentará la línea de ayudas a las ganaderías afectadas. Así lo anunció este jueves el consejero Marcelino Marcos tras el Consejo Agrario. "Sacaremos una convocatoria de ayudas a la reposición y la inmovilización cuyos requisitos sean realmente asumibles por los afectados", garantizó.

Era una de las reivindicaciones que se hacían desde las organizaciones agrarias, que llevan días denunciando el sacrificio de vacas sanas a costa del protocolo veterinario. Conscientes de los daños que acarrea un vaciado sanitario, desde la consejería explicaron que harán "una modificación en las campañas de saneamiento para agilizar todo lo que tiene que ver con los pagos de las indemnizaciones", recalcando que "lo más importante es reducir los tiempos", aseguran. Algo celebrado desde el sindicato agrario COAG. Su secretaria, Mercedes Cruzado, opinaba a la salida de la reunión que "hay que seguir trabajando en esta línea porque si el dinero tarda en llegar es muy difícil empezar a producir", sostuvo. "También se va a trabajar en el tema de que no haya que declarar los ingresos que se perciben porque no es una actividad ganadera, sino una obligación", agregó.

Tras escuchar las reivindicaciones del sector, Marcelino Marcos ha anunciado que el Pacto por el Medio Rural que el Principado abordará este año incluirá un apartado específico sobre sanidad animal para reclamar al Gobierno de España una mejora de la fiscalidad para las ganaderías afectadas por la tuberculosis bovina, así como el pago mediante anticipos en el caso de vaciados sanitarios, cuando ejecutan las vacas de una explotación ante la sospecha de un caso positivo. "No tiene mucho sentido que ante situaciones excepcionales se grave sobre las indemnizaciones que se perciben", ratificó el consejero. "Desde la consejería trataremos de defender esta propuesta ante la Administración del Estado dentro de sus competencias, bien en material del Ministerio de Hacienda o del propio Ministerio de Agricultura", aseguró Marcos.

El consejero tampoco dejó de lado otra de las medidas que pedían los ganaderos: el control y muestreo de la fauna salvaje. En este sentido, el Principado se ha comprometido a trasladarle al consejo de caza la posible ampliación de la temporada al mes de marzo (que actualmente terminaba en febrero). Y también han dado datos sobre el aumento del muestreo en la zona de Tineo: entre enero y febrero de 2025 se extrajeron 57 muestras de jabalí, mientras que en todo el año 2024 fueron 69.

Según las últimas actualizaciones, en Tineo hay nueve explotaciones afectadas. 23 animales en total, de los cuales uno ha dado positivo en el cultivo ‘post mortem’. El resto o bien todavía no han sido sacrificados por ser "animales dudosos", o el cultivo aún no se ha analizado.

Desde la Unión de Campesinos Asturianos (UCA), su secretario general, José Ramón García Alba, defendía la idea de volver a los saneamientos anuales. "Es la forma más precisa de detectar positivos a tiempo", aseguró. Una propuesta que desde la consejería aseguran que "estudiarán", pero reiteraron que "las medidas tienen que ser moderadas y acordes a la situación que se tenga en los territorios", puntualizaron.

UCA también trató de mediar para que ganaderos y administración vayan por el camino común. "Va a ser necesario sacrificar alguna vaca sana, pero pedimos que hasta que no se confirme el positivo con el cultivo ‘post mortem’, no se le quite la ‘carta verde’ a la ganadería", pidió García Alba. Actualmente, en el momento en el que una vaca es marcada para matadero la explotación queda paralizada. Sin la ‘carta verde’ el ganadero no podría vender su producto hasta que concluya el estudio de saneamiento (con independencia de que el cultivo salga, finalmente, negativo). En ese sentido, UCA ha sido clara: "Hay que actuar con sensatez porque con todo este revuelo nadie va a querer comprar carne de Tineo".

Otra de las organizaciones presentes en el Consejo Agrario fue la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (ASAJA), cuyo presidente, Ramón Artime Fernández, celebró a la salida del encuentro los acuerdos alcanzados y expresó la necesidad de "lanzar una información concisa a las explotaciones afectadas explicándoles claramente qué es lo que implica el saneamiento y cuales son los pasos a seguir", y confió en que "en un corto espacio de tiempo tendremos soluciones aparentemente satisfactorias".