"El Principado recorta la visibilidad y la difusión de los artistas"

Arancha Osoro (Oviedo, 1967) es la nueva presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias. Licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense, tras un periodo laboral dedicada a la comunicación, la publicidad y el márketing en Madrid, en 2003 regresó a su ciudad natal y le dio un giro a su carrera, con la apertura de la galería "Angulo" en los bajos del hotel de La Reconquista. Hace unos años amplió el negocio y ahora dirige una galería que lleva su nombre. Arancha Osoro sucede a la gijonesa Diana Llamazares, de cuya directiva ya formaba parte como tesorera, al frente de los galeristas asturianos en plena crisis por los recortes de las subvenciones del Principado al sector.

-¿Cómo afronta su nueva responsabilidad?

-Como una necesidad. Diana (Llamazares) consiguió mucho apoyo institucional, creó sinergias con otros sectores; hicimos muchas actividades y conseguimos mucha financiación que antes no teníamos. La asociación va para arriba. Yo ayudé a Diana a gestionar todo esto y llegado el momento, cuando ella me lo propuso, dije que sí, porque esto no puede parar, hay que seguir creciendo.

-Se trata de dar continuidad a un proyecto que funciona, entonces.

-Con Diana crecieron bastante las ayudas, que antes eran muy poco o nada. Además de las del Principado, en "Entreartes" nos ayuda también el Ayuntamiento de Gijón, las concejalías de Cultura y de Igualdad.

-¿Y el Ayuntamiento de Oviedo?

-Hasta ahora no. Hace la feria de arte de Oviedo, pero eso no tiene nada que ver con la asociación. A ver si ahora que la presidenta es de Oviedo… Y con la candidatura a Capital de la Cultura: vamos a preparar actividades y presentarlas, estamos trabajando con esa idea. La intención de la asociación es establecer vínculos entre las tres ciudades: Oviedo, Gijón y Avilés, hacer acciones en conjunto; ahora va cada una por su cuenta, La Noche Blanca se hace en distintas fechas… Hay que estrechar los lazos entre todas las galerías.

-Llega y se encuentra con un recorte de 80.000 euros en la convocatoria regional de ayudas para viajar y participar en ferias.

-Es muy inesperado y demasiado brusco. Nos han dejado prácticamente sin nada. En las últimas reuniones nos dijeron que íbamos a recibir esas ayudas y además a principio de año, para que pudiéramos agilizar las cosas. Ese recorte es importantísimo, porque lo que el Principado está recortando es la visibilidad y la difusión de los artistas asturianos. Eso es lo que hacemos con las ayudas a la movilidad. Nos pone en desventaja con las galerías nacionales. Las asturianas no van a poder acudir a las ferias y no se va a ver la obra de los artistas asturianos fuera. El Principado aún no ha justificado el recorte, tenemos que reunirnos con ellos y queremos que nos den explicaciones.

-Pero ya no hay vuelta atrás.

-Bueno, hay unos días de alegación. Vamos a lucharlo.

-¿Cuánto le cuesta a una galería salir a una feria nacional?

-Las ferias son carísimas, estamos hablando de 12.000 euros para arriba. Ahora no es solo Arco, que tenía fama de ser la más cara, las periféricas han crecido mucho y están carísimas. Si el artista va a la feria y no vende no pierde dinero. Nosotros, sí. Nosotros ponemos el dinero y lo arriesgamos, siempre vamos vendidos. El artista, si vende, se lleva un 50%, si no vende es una desilusión, pero el riesgo económico lo asumimos las galerías. Además, ahora el 70% de lo que se vende en las galerías se vende en ferias, es un varapalo no poder acudir a ellas. Las visitas a las exposiciones, desde el covid, han bajado mucho, la gente va a las ferias. Vienen a la galería muchos turistas, en eso hemos ganado, pero en el resto no. Yo tengo coleccionistas que me ven en Madrid y no pasan por Oviedo. Muchas galerías pueden pasarlo muy mal este año sin ir a las ferias, por eso hay que pelearlo.

-¿Cómo animar a los ciudadanos a que visiten las galerías?

-Eso es algo que quiero hacer, acercar al público a las galerías. La educación cultural y artística de las nuevas generaciones es prácticamente inexistente, tienen otras prioridades. Hay que educar a esa gente. Hay que crear sinergias y actividades que los atraigan, y que nos acerquen a la sociedad. Hemos contactado con una profesional, para que nos ayude en ello. Queremos crear una página web este año; estamos en redes, que funcionan bien, pero creemos que es importante tener una web que facilite el diálogo con la gente.

-La presencia de los artistas asturianos en el exterior, incluso internacionalmente, es muy notable.

-El trabajo de las galerías tiene que ver mucho en ello. La semana del arte, con Arco y Art Madrid, es muy internacional, aunque sean ferias nacionales y también se ha ido mucho al exterior, a Art Miami y a otras. Los artistas asturianos hay que colocarlos en el mercado, y hay mucha competencia. Son muy buenos, pero sin esa visibilidad y el apoyo de las galerías no podría ser.

-¿Qué tal sale parado el sector del arte en Asturias comparado con otras comunidades españolas?

-Somos muy competitivos, gracias al esfuerzo de las galerías creo. En la próxima semana grande del arte estamos seis galerías: es un esfuerzo tremendo.

-¿Y aparte de las ayudas del Principado?

-Las ayudas de Idepa también nos las quitaron, ahora estamos a cero. Para movilidad, con el recorte, el Principado nos da 20.000 euros para todos. Ayudaran a una galería, como mucho. Hay unos técnicos que conocen el sector y llevan años trabajando con nosotros. Las galerías son el único agente cultural privado abierto al público y gratuito. Cada vez se vende menos en las exposiciones, las hacemos para difundir la obra del artista y para ofrecérsela a la sociedad, y parece que por ello nos penalizan.

-¿Cómo interesar al sector privado en el arte, para que invierta o colabore?

-El arte da una imagen de prestigio a cualquier sector o producto que cree sinergias con él. La cultura, y más las artes plásticas, con la imagen y el pensamiento, suben el prestigio de la marca de prestigio. Las cervezas Voll-Damm están haciendo anuncios con artistas asturianos, con dos míos, Iyán Castaño y Mario Cervero (también participan en la campaña Helena Toraño y Javier Robledo, XAV de nombre artístico). Hay productos que si se posicionan al lado de la cultura ganan puntos, porque de ese modo están aportando un valor añadido.

Suscríbete para seguir leyendo