Los asturianos que "se salieron" en la prueba MIR: la vocación de ayudar, una remontada tras varios suspensos y un alma de cirujano

Los tres nacieron en el año 2000. Los tres estudiaron en la Facultad de Medicina de Oviedo y prepararon el examen decisivo en la Academia MIR Asturias. Los tres salieron del examen con malas sensaciones. Los tres han quedado situados entre los cien mejores de una prueba a la que se presentaron en toda España 13.711 licenciados en Medicina. De ellos, todos excepto 19 superaron los cero puntos y, en consecuencia, aprobaron el examen, lo que ahora les da opción a elegir entre 9.007 plazas para realizar una especialidad.

Estos tres jóvenes asturianos podrán elegir la disciplina y el hospital que prefieran gracias a los privilegiados resultados que han obtenido, que los han aupado a los puestos 37 (Raúl Martín González), 52 (Isidro José Ramos Martín) y 92 (María Benavides Burzaco). Otras coincidencias: los tres cuidaron el ejercicio físico durante la preparación del examen celebrado el pasado 25 de enero; y los tres barajan la posibilidad de realizar la especialidad médica en Asturias, pero también la opción de desplazarse a otro lugar, con Madrid en la retina.

LA NUEVA ESPAÑA reunió ayer a estos tres jóvenes médicos (a dos de manera presencial y a la tercera mediante videollamada, pues está desarrollando un programa de cooperación en El Aaiún, Sahara Occidental). A continuación, se recoge el relato básico de unas singladuras, que claramente apuntan a la excelencia médica.

Raúl Martín González

El Carbayu (Lugones), puesto 37

"Nuestra profesión tiene el valor añadido de ayudar a la gente"

"No tenía nadie en mi familia que hubiera estudiado Medicina. Estudie en el colegio Santa María del Naranco, de Oviedo. Me gustaba la Biología, en buena parte por una profesora que me marcó mucho, Elena; y también la Química y la Física. Dudé al elegir carrera, pero nada más entrar, el primer año, ya tuve clarísimo que Medicina era donde me gustaba estar. Encima, tiene el valor añadido de nuestra profesión: ayudar a la gente de forma directa, que es un plus, algo muy bonito. En la carrera, la clave es la constancia; y en la preparación del examen, hacer lo que te indican en la Academia. Yo no soy de gimnasio; soy de correr, me gusta el aire libre. Corría bastantes veces por semana. En diciembre no hice mucho, aunque corrí la San Silvestre, y en enero retomé el deporte. La sensación a la salida del examen fue unánime: muy mala. Al principio, la única referencia que tienes son los simulacros que vas haciendo cada sábado. En mi caso, el examen fue mucho peor de lo que estaban siendo los simulacros, porque la dificultad del examen fue mucho mayor que otros años. Luego, una vez que metes la plantilla, ves el número de puntos que sacas y que has bajado mucho, pero resulta que el puesto que te estiman está muy bien. En Medicina tenemos que dedicar mucho esfuerzo, y ver ese esfuerzo plasmado en un resultado que te permite escoger la especialidad que quieras, en el sitio que quieras, pues es fantástico. No tengo claro al cien por cien lo que elegiré. Durante la carrera me han gustado muchas especialidades, pero ahora mismo me inclino por cardiología, aunque hice el TFG con otorrino, en el servicio del HUCA, que es muy bueno y da mucha importancia a la investigación, y entonces también me planteo otorrino, pero tengo que hablar con gente".

Isidro J. Ramos Martín

Oviedo, puesto 52

"En primero y en segundo de carrera suspendí bastante, luego remonté"

"De pequeño me gustaba más biología, pero luego, en primero de Bachillerato, tuve una asignatura que se llamaba anatomía, que me la dio una profesora muy buena que se llamaba Leticia, y ahí ya vi que me gustaba mucho. Estudié en el Instituto Alfonso II de Oviedo. Además, tengo un hermano mayor que hizo Medicina, que es cirujano general. Él no me insistía mucho, pero me gustaba lo que hacía, y al final decidí hacer Medicina. Me costó adaptarme al ritmo de exigencia de la carrera. En primero y en segundo suspendí bastante, y luego ya fui remontando. También es que me gustaba más lo que estudiábamos a partir de tercero, que era menos básico y más aplicado a medicina. En la Academia MIR, yo siempre hice lo que mandaban. Fui al gimnasio desde el principio. Sólo lo dejé en enero por las vacaciones de Navidad y la familia. Me bloqueé durante el examen. Llegué a la última hora y me quedaban muchísimas preguntas sin contestar. Fui al baño la última vez que dejaban, volví y dije: ‘Venga, lo contesto todo’. Salí con malas sensaciones, pero luego hablé con la gente y vi que a todo el mundo le había parecido un examen muy difícil y que todo el mundo había salido igual. Cuando después metí la plantilla de respuestas para ver los resultados, ya suponía que me iba a salir un buen número. Pude rotar con mi hermano, que es cirujano general, y vi que me gustaba mucho la cirugía. No sé cuál concretamente... Me gusta la cirugía plástica. Seguro que haré una especialidad quirúrgica, pero tampoco me quiero cerrar puertas porque me ha gustado mucho estudiar lo que es medicina más general. No descarto ni quedarme en Oviedo, ni por ejemplo ir a Madrid, donde viven mis abuelos y podría estar con ellos".

María Benavides Burzaco

Oviedo, puesto 92

"Me gustaría una especialidad médica que tenga algo de cirugía"

"Estudié en el colegio San Ignacio y en la Universidad de Oviedo. Mi abuelo materno, ya fallecido, era médico, y lo mismo un tío mío. Durante la preparación del examen MIR, iba al gimnasio al final de la mañana, y cuando no podía ir lo notaba. Era muy necesario el descanso de los domingos. Los meses pasan volando, pero el día a día se hace duro. Iba a clase presencial, aunque a veces las seguía desde casa. Salí del examen con una sensación muy rara. Fue un examen diferente de todos los que habíamos hechos, difícil, en eso coincidimos todos; pero salí contenta y satisfecha con el esfuerzo, porque se había acabado ya. La elección de la especialidad no la tengo muy clara. Quiero informarme bien, visitar hospitales… Lo haré a mi vuelta. Me gusta una especialidad médica que tenga algo de cirugía: pienso en ginecología, dermatología, otorrino… Estoy muy contenta y con muchas ganas de empezar a trabajar. Ahora estoy haciendo voluntariado en El Aaiún, en el Sáhara occidental, con otra compañera de clase y personas de distintos países, en actividades organizadas por Cáritas. Hemos venido tres semanas a trabajar con subsaharianos que están aquí bloqueados. Hacemos alguna labor médica, de acompañamiento…".

