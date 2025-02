Barbón pide a Europa que deje de "marear la perdiz" y se tome en serio la reindustrialización

El presidente del Principado, Adrián Barbón, fue este viernes tajante sobre el futuro de la industria europea y la necesidad de ejecutar un plan que permita salvar al sector frente al cambio geopolítico que se está produciendo en países como Estados Unidos. “Si no queremos que la industria europea decaiga en los próximos años, solo hay un camino y es que la Unión Europea se lo tome muy en serio”, sentenció tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Illas.

De esta implicación dependerá, por ejemplo, el desarrollo de los esperados planes millonarios de descarbonización para sustituir los hornos altos por los que esperan la planta asturiana de ArcelorMittal y el resto de siderurgias que la compañía tiene en Europa. En este sentido, Barbón recordó que él dijo desde el principio que los problemas no eran solo cuestión asturiana. "Recordarán cuando me enfadaba porque se decía: 'Gante va por delante, Dunquerque va por delante', y yo decía que mentira todo. Porque yo tenía conversaciones con el Ministerio de Industria, con Moncloa y con la propia compañía y sabía que no era un problema de Asturias", afirmó.

Esta es una de las razones por las que el jefe del Ejecutivo viajará la próxima semana a Estrasburgo, con el objetivo de reclamar un impulso industrial que considera decisivo para avanzar en los procesos de descarbonización y consolidar el futuro de la siderurgia integral asturiana. "Ante el cambio geopolítico de los Estados Unidos y la actitud del presidente Trump en todo lo que tiene que ver con los aranceles, la política agresiva de reindustrialización que comenzaron con Baiden; ante el hecho de que China está apostando muy fuerte por sus oportunidades y que la India es ya el país más habitado, la Unión Europea se tiene que tomar en serio la política industrial", afirmó.

Para el presidente asturiano solo hay un camino: "O la Unión Europea deja de marear la perdiz y toma medidas, como las que tomó, por ejemplo, en la lucha contra la pandemia para no dejar que se hundiera la economía, e inyecta fondos que nos permitan descarbonizar nuestra industria, trasformarla y aprovechar para atraer industrias nuevas o tenemos un problema".

Barbón mantendrá durante su viaje numerosas reuniones. Así, el martes 11 de febrero conversará con el vicepresidente de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, y mantendrá un encuentro con la vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. Un día más tarde, el miércoles 12, se entrevistará con la vicepresidenta de Derechos y Capacidades Sociales, Empleos de Calidad y Preparación, Roxana Mînzatu. Aparte, también se reunirá con Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.

El viaje a Estrasburgo supone un paso más en esta estrategia de defensa de la industria, que persigue que la Unión Europea reaccione sin demora para blindar los intereses de los países miembros ante la competencia exterior. La visita de Barbón se produce, además, en un momento crucial, a escasos días de la presentación oficial del Acuerdo Limpio Industrial (Clean Industrial Deal) de la Unión Europea, prevista para el 26 de febrero. Este documento servirá de hoja de ruta para las políticas comunitarias en los campos de la industria y energía, que se orientarán a favorecer la descarbonización, reducir emisiones, rebajar la dependencia energética e impulsar el crecimiento.