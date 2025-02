Foro justifica su decisión de sentar en el banquillo a Cascos: "Fue deber ético, político y moral"

En Foro la sentencia absolutoria del expresidente del Principado Francisco Álvarez-Cascos, fundador del partido en 2011, no ha sido lo esperado, pero tienen claro que han cumplido su "deber político, ético y moral al haber adoptado la decisión, inédita en la historia democrática de España, de sentar en el banquillo de los acusados" a su expresidente y fundador. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha absuelto a Cascos -que dejó el partido en 2020 por desavenencias y tras "sentirse traicionado" por la dirección, como dijo en su día- porque considera que no se probó que hubiera actuado con ánimo de apropiarse indebidamente de los fondos.

La comisión directiva de Foro entiende que "una vez que la Justicia ha podido analizar los hechos ha considerado que efectivamente existieron, pero que no son constitutivos de delito". Así las cosas, el partido "nada más puede decir al respecto". No obstante, no cierran la puerta a un recurso, si bien es algo que se valorará en los próximos días al haber un plazo de tiempo para presentarlo.

Además, la directiva de Foro cierra filas con su presidenta, Carmen Moriyón (alcaldesa de Gijón), y el secretario general, Adrián Pumares, único diputado de Foro en la Junta General, de los que destaca su "firme liderazgo" para presentar la denuncia contra Cascos. "Ambos hicieron lo que nunca nadie más se atrevió a hacer, y pagaron y pagan un precio personal por ello", señalan. Por este motivo, el partido quiere recalcar "su más firme apoyo a su presidenta y a su secretario general, y expresa con rotundidad su convencimiento de que el ejercicio de la acción política de Foro en defensa de los intereses de Asturias es más necesario que nunca; por lo que continuará ejerciéndola con la responsabilidad que merece el mandato que la ciudadanía otorgó a todos los representantes electos, cuyo trabajo diario representa el mejor capital político con el que se puede contar".

El ministerio fiscal había solicitado para el que fuera Ministro de Fomento una condena de tres años y seis meses de prisión y el pago de 181.648,92 euros como indemnización. Por su parte, la acusación particular a cargo de Foro solicitó lo mismo. La defensa alegó que los gastos estaban justificados dentro del funcionamiento del partido y que no existía ninguna intención delictiva en el proceder de Cascos, una tesis que ha acabado avalando la sentencia judicial.