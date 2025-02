Francisco Álvarez-Cascos, absuelto por un delito de apropiación indebida

Francisco Álvarez-Cascos ha quedado absuelto después de que el fiscal y la acusación particular matuviesen su petición de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha absuelto al expresidente regional y exministro al considerar que no se probó que hubiera actuado con ánimo de apropiarse indebidamente de los fondos. Además, considera que los gastos estaban dentro del conocimiento de la directiva del partido, al que le reconoce un marcado "carácter presidencialista". De igual modo, Cascos no tenía acceso directo a los fondos, por lo que no podía disponer de ellos arbitrariamente. Por último, la setencia considera que no ha quedado probado que vulnerase la confianza en la gestión de los recursos del partido.

El tribunal ha concluido que los fondos nunca estuvieron en poder directo del acusado, ya que los pagos se realizaban tras ser aprobados por otras personas. Se consideró que el sistema de gestión interna del partido permitía el pago de ciertos gastos que hoy se cuestionan, pero que en su momento fueron aceptados sin objeción.

El tribunal considera acreditado que Álvarez-Cascos ocupó diversos cargos en Foro de Ciudadanos y que el partido le cubría determinados gastos, incluyendo viajes, comidas, hospedajes, alquileres y otros pagos personales. El sistema de control del partido permitía que estos gastos fueran revisados y autorizados sin que el acusado tuviera acceso directo a las cuentas bancarias ni tarjetas de crédito del partido. Entre los gastos destacaban restaurantes, hoteles y transportes, entradas para eventos como la Copa Davis o el Circo del Sol, gastos de mantenimiento de vehículos, alquiler de una oficina en Madrid y compra de ropa y artículos personales.

El ministerio fiscal había solicitado una condena de tres años y seis meses de prisión y el pago de 181.648,92 euros en indemnización. Por su parte, la acusación particular, solicitó una condena de tres años y seis meses de prisión y el pago de 181.648,92 euros en indemnización. La defensa alegó que los gastos estaban justificados dentro del funcionamiento del partido y que no existía ninguna intención delictiva en el proceder de Cascos.

El juez Javier Domínguez Begega argumenta que el delito de apropiación indebida, que tanto la acusación particular de la actual dirección de Foro como la Fiscalía imputaban al expresidente del Principado, establece que debe haber o bien un afán por quedars con activos que debían ser devueltos o que exista un claro perjuicio patrimonial. Es decir, considera el magistrado, que el autor pretenda "disponer de la cosa como propia o con ánimo apropiatorio".

Es por eso que el juez ve imposible considerar la conducta de Álvarez Cascos al frente de Foro dentro de este ilícito penal. Incluso en el caso de se hubiesen cargado a las cuentas del partido desembolsos de carácter privado del que era su presidente, habría sido necesario probar la existencia de un acuerdo previo. La sentencia certifica que ese acuerdo era "razonablemente comprensible para motivar a la persona buscada para liderar el proyecto político que se ponía en marcha". El magistrado se apoya en declaraciones de algunos testigos, no solo de la defensa de Cascos, sino también de la acusación como es el caso de Isidro Martínez Oblanca. Y aunque tanto la actual presidenta de Foro, Carmen Moriyón, y otros exdirigentes foristas que testificaron a favor de la acusación no avalaron ese acuerdo, "estos testigos se limitan a decir que no lo conocían".

Es por eso que la sentencia considera que no es objeto del tribunal tener que evaluar "el régimen o gobierno de la formación política" y lo que esta decide o no considere computable a sus gastos. En este sentido, el juez da por bueno el argumento expresado por el propio Cascos en su declaración respecto a facturas sobre "espectáculos, restauración o procesales", que podrían someterse a "reprobación", pero que tanto el acusado como varios testigos consideran que estaban incluidos en el acuerdo alcanzado con él para liderar Foro. Además, el juez destaca que se abonaron a Cascos siguiendo el mismo mecanismo de compensación y liquidación que otros gastos sí vinculados a la actividad política.

La documentación interna, clave para inclinar la balanza

Pese al testimonio de los testigos de la acusación y de la propia Carmen Moriyón, Cascos amparó su defensa en la existencia de documentación interna de Foro que vendría a justificar el modo en que procedía. Así, el juez da por válida la instrucción de tesorería que la comisión directiva del partido aprobó el 28 de mayo de 2012, y cuya aplicación práctica reconocieron varios testigos, no solo de la defensa. "Consistía en que se presentaban los tickets y facturas de los gastos desembolsados, se unían a una hoja de gastos una vez contabilizados y, tras ser revisados, se aprobaba el pago" con firma de los apoderados y a través de las cuentas bancarias.

Estima el juez que con ese procedimiento sería difícil que se colasen gastos indebidos, "salvo que se diga que las personas encargadas de esa intervención actuasen indolentemente con abandono de sus funciones". El tribunal también da por cierto que la gestión económica se trasladaba a la comisión directiva del partido, que "se encargaba de su revisión anual interna". "En esa sede nunca, nadie, cuestionó las partidas identificativas de los gastos que nos ocupan", señala de manera clara la sentencia.

Hay algunos reproches a ciertos testigos: por ejemplo, a Ignacio Iglesias. En su declaración afirmó que los gastos se "cantaban" en las reuniones pero que se afirmaba que quedaban a disposición para consulta, aunque él nunca reclamó acceder a ellos. "Llama la atención que siendo presidente de la comisión de estudios de Economía no se preocupara del tema", argumenta el juez, que considera que se debería porque no ponía reparos.