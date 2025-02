Un argentino que vive en Asturias flipa con esta palabra que no se dice en su país: "Es complicado"

Facuriel, conocido como "Facu", lleva una temporada viviendo en Asturias y son muchas las cosas que le sorprenden de la forma de vivir en el Principado. Son tantas que las cuenta todas en su cuenta de TikTok. Sin embargo, una de las primeras cosas que le sorprendió cuando llegó a la región fue la forma de hablar de los asturianos.

Le encanta que todas las frases terminen con un "ho" (la abreviatura de "home", que viene de "hombre"). Pero aún se traba cuando quiere aplicar todo lo que aprendido sobre la forma de hablar de los asturianos. "Es complicado", reconoce.

En un vídeo explica cómo en Asturias el pronombre va detrás del verbo. Pone de ejemplo lo que más le repiten en el trabajo: "¿Ayudote, ho?". Menciona también la palabra "mancar", que significa "hacerse daño" y cómo en Asturias preguntan "¿Mancastete, ho?", en lugar de "¿Te hiciste daño?". Pese a que se muestra encantado con estas expresiones y trata de aprenderlas y usarlas en su día a día, no a todo el mundo le gusta que lo haga.

"No hables asturiano, no te pega nada, no sabes y parece que te burlas", le escribe una chica en su cuenta de TikTok.

Muchos de los vídeos de "Facu" son polémicos. Porque no solo pone de manifiesto aquellas costumbres asturianas que le llaman la atención (como que la gente acuda a la discoteca con paraguas), sino que también comparte sus anécdotas como camarero. El sector hostelero es uno de los que más historias atesora. No siempre buenas. Este argentino en Asturias recuerda, por ejemplo, el momento en que una señora protestó por las almejas y, más tarde, cuando le sirvió el postre tampoco se mostró conforme. Era un helado y le espetó que "estaba muy frío".

Este vídeo no es el único en el que Facu destaca los hábitos de los asturianos que le extrañan o le hacen gracia. Ha hablado sobre la rivalidad entre las dos cuencas y la gracia que le hace cuando le preguntan "¿Yes de Mieres?, ¿tienes perru?". Casi 10.000 personas siguen las aventuras y desventuras de este argentino en Asturias.