Los partos en casa se resisten en España: un derecho reconocido por la OMS pero sin protocolo que muy pocas madres escogen

El parto en el domicilio se resiste en España. Son pocas las mujeres que optan por traer a sus hijos al mundo en su propia casa, sin acudir a un hospital, la práctica más extendida y, hoy por hoy, la que recomiendan los profesionales, ya que nuestro país no tiene desarrollado un protocolo de actuación ni una red que conecte el domicilio con el hospital en caso de que sea necesario.

"Desde que los partos dieron el salto de la casa al hospital, a partir de los años 40-50 del siglo pasado, ha habido grandes avances en la salud maternal y neonatal que han conseguido reducir ampliamente la mortalidad y morbilidad de madres e hijos", explica Beatriz Duplá, presidenta de AGIPA (Asociación de Ginecología del Principado de Asturias).

La práctica de dar a luz en el hogar es un derecho reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como por diferentes sociedades científicas como la Federación de Matronas y la Sociedad de Ginecología y de Obstetricia. La OMS tiene fijada una serie de requisitos, explica Duplá: tanto el embarazo como el parto deben estar exentos de riesgo; debe ser un embarazo único (no de gemelos); la madre no tiene que haber pasado anteriormente por una cesárea ni padecer enfermedades que puedan complicar el alumbramiento, y este debe tener lugar entre las semanas 36 y 41 de gestación.

"Según estudios publicados, los únicos partos domiciliarios que presentan los mismos resultados que los hospitalarios son los de mujeres que optan por el primer tipo en su segundo alumbramiento, y en las cuales el parto previo fue normal y sin ninguna complicación. En el resto de los casos, como mujeres en su primer parto o con un mínimo de riesgo, los resultados publicados, tanto para la madre como para su hijo, son siempre peores en los partos domiciliarios", avisa la presidenta de AGIPA.

Beatriz Duplá, presidenta de la asociación de ginecología de Asturias. / LNE

No constan registros ni datos actualizados sobre cuántas mujeres en España optan por dar a luz en su casa. Los últimos datan de 2017 y son de la Sociedad Española de Neonatología. Ese año se registraron 1.233 los partos domiciliarios en España –un 0,32% del total– y la inmensa mayoría de ellos en Madrid y Cataluña. "En Asturias no hay datos, pero se supone que rondarían un 0,15 o 0,2% del total de los partos, por lo que estimamos que hubo 12 partos domiciliarios en el último año", apunta la doctora Duplá.

En parto domiciliario, España está muy por debajo de algunos países de Europa, entre los que destaca Países Bajos, con un 30 por ciento de mujeres que paren en casa. Los motivos de este elevado número son su distinta mentalidad ante los alumbramientos, que se ven como algo natural que, a ser posible, se quiere alejar del entorno medicalizado, a lo que el sistema ayuda; pero también influye un seguro de salud que no cubre todo el proceso y que hace que muchas que cumplen los requisitos se queden en casa o reduzcan al mínimo su ingreso.

Sin circuito establecido

En España, hoy por hoy, el sistema no tiene establecido un circuito de conexión entre la casa y el hospital. "Como asociación científica, preocupada por la salud de la madre y de sus hijos, y viendo que no existe integración del parto domiciliario en el sistema nacional de salud ni un protocolo de actuación en caso de complicaciones, no le vemos ninguna ventaja al parto en casa respecto al hospitalario", insiste la doctora Duplá, quien advierte de todos los riesgos e imprevistos que pueden surgir en la transición del embarazo al alumbramiento, tanto para la madre como para el bebé.

En caso de decidirse por alumbrar en el domicilio, la doctora dice que desconoce cómo se aplican en estos casos las medidas de prevención de enfermedades de transmisión vertical (madre-hijo) y el acceso a las pruebas de cribado neonatal de múltiples enfermedades –la conocida prueba del talón–, las cuales habitualmente se realizan en las primeras 48 horas de vida durante el ingreso.

"Teniendo en cuenta el nivel de la sanidad en Asturias no parece que haya motivos para no acudir al hospital, con profesionales que trabajan de forma intensa para humanizar cada día más la atención al parto, algo que es visible y palpable", reseña la ginecóloga.

Suscríbete para seguir leyendo