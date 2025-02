Sedes, al borde de la quiebra, limita pagos a proveedores

Varios proveedores de la empresa Sedes, participada mayoritariamente por la administración autonómica, denuncian retrasos en los pagos e intentos por parte de la sociedad para rebajar la cantidad adeudada. Se trata, según explicaron a LA NUEVA ESPAÑA algunos afectados, de cuantías por obras ya certificadas. Un representante legal de Sedes les ha planteado el pago parcial de la deuda y el aplazamiento del resto, lo que los damnificados ven como una maniobra para terminar no abonándola.

Las cantidades afectadas por esta demora de pago no solo se refieren al principal procedente de las nuevas certificaciones de obra, sino también al 5% de garantía por anteriores certificaciones ya abonadas, que Sedes se queda durante un plazo que ya ha caducado.

Según los afectados, los problemas de pago de Sedes se iniciaron en 2024 y empezaron a ser preocupantes a partir del mes de octubre. Los proveedores han recibido una carta en la que se les plantea una fragmentación de la deuda, amparándose en un supuesto "plan de reestructuración" que desconocen.

"Lo que sospechamos es que en el fondo todo obedezca a un intento de ganar tiempo en una situación económica que, de facto, sería la de concurso de acreedores", señalaron los afectados consultados por este periódico.

La denuncia coincide con una petición de información al respecto formulada en la Junta General por parte del PP. "El Gobierno y Zapico deben aclarar cuál es la situación económica de Sedes y a dónde va, porque estamos a mitad de legislatura y del consejero lo que hemos escuchado es que la situación de la empresa es kafkiana", indicó ayer José Agustín Cuervas-Mons, diputado del PP. Los populares temen que la situación de la empresa pública sea peor de lo que se ha trasladado, máxime tras tener conocimiento por parte de proveedores de problemas en los pagos. Cuervas-Mons ha registrado numerosas peticiones para acceder a los informes que Zapico dijo que existían relativos a la empresa, sin tener respuesta. Las dudas del PP sobre la situación en Sedes se suman a las que ya tenían tras paralizarse el nombramiento inicial de gerente, labor que ahora desempeña el director de Urbanismo, Ignacio Ruiz Latierro.

José Agustín Cuervas-Mons. / LNE

"Nos tememos un ERE en Sedes", añade el diputado, quien critica también "los largos tiempos de gestión" con los que el gobierno de Barbón afronta los problemas. "Además, hay varias sociedades del Principado con el mismo objeto social, como la promoción de vivienda, y nos gustaría saber qué van a hacer y cuál es la situación de Sedes", añade.

El consejero de Ordenación del Territorio afirmó en noviembre del año pasado que el Principado avanza hacia "la transformación de Sedes como medio propio". En una comparecencia parlamentaria, el Zapico aseguró que la Consejería trabaja en "la optimización de los recursos técnicos y humanos" de la constructora para "adaptarla a las necesidades futuras". Ya en mayo anunció una propuesta de viabilidad y futuro para Sedes que, precisamente, reclama conocer la oposición.

El PP pide explicaciones ante la "falta de control" en las subvenciones nominativas

El Principado concedió en 2023 un total de 48,6 millones de euros en subvenciones nominativas; es decir, transferencias directas a organismos o entidades públicas sin concurrencia pública. La Sindicatura de Cuentas analizó algunas de esas subvenciones (que representaron el 37,6% de la cuantía) y constató que no hubo control por parte de la Intervención del Principado ni que se justificaron adecuadamente. El PP ha pedido que comparezcan en la Junta tanto el síndico mayor, Roberto Fernández Llera, como el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, para explicar la situación que se extrae del informe.

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons calificó de "demoledoras" las conclusiones del informe de la Sindicatura y criticó "la ausencia de control del Gobierno de Barbón respecto a las subvenciones nominativas del sector público autonómico".

Para Cuervas-Mons, esa falta de control se dirige también a la intervención general, que achacó, posiblemente a una falta de medios, pero cree que el Gobierno no tiene interés en ejercer ese control en ciertas áreas. Así, las recomendaciones de la Sindicatura "no se cumplen". El órgano fiscalizador señala en el informe en cuestión que no le constan ni esos controles ni hubo constancia documental que explicase por qué se optó por esa fórmula durante la elaboración del Presupuesto ni sobre la idoneidad del receptor. Las ayudas se dirigen a entidades como Cogersa, Cadasa, la Academia de la Llingua o varios ayuntamientos. Y en numerosas de ellas se conceden de manera reiterada desde el año 2020. Concluyen sin que tan siquiera se constate si se realizó la actividad que presuntamente estaba subvencionada.

Cuervas-Mons reclama las "oportunas explicaciones" del consejero Peláez sobre este asunto, así como que aclare a qué se debe "la falta de voluntad política del Gobierno de Barbón para ejercer ese control".